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Sahra Altı Afrika'daki kriz nedeniyle her gün çok sayıda insan ölüyor

#BM#Sahra Altı Afrika#Dünya
Sahra Altı Afrikadaki kriz nedeniyle her gün çok sayıda insan ölüyor

Birleşmiş Milletler , Sahra Altı Afrika'daki (Sahel) krizin istikrarsızlığı beslediğini, kalkınma umutlarını baltaladığını ve terörist saldırılar sonucunda her gün çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

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BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, bir BM Güvenlik Konseyi toplantısında, beş Afrika ülkesi (Çad, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya) tarafından Sahel bölgesinde büyüyen terör tehdidiyle mücadele etmek için 2017'de kurulan "G5 Sahel" gücüyle ilgili yaptığı konuşmada, kriz nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiğine işaret etti.

Kriz nedeniyle istikrarsızlığın artığı, kalkınma umutlarını azaldığı ve terörist saldırılar sonucunda her gün çok sayıda insanın öldüğüne işaret eden ve ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Lacroix, "Çocuklar artık okula gidemiyor ve temel sağlık hizmetleri pek çok insan için erişilemez durumda." dedi.

Lacroix, ortak gücün operasyonel kapasitesinin artırmaya devam ettiğini ancak yabancı savaşçıların Libya'daki çatışmadan dönüşü, iç sorunlar, siyasi belirsizlik ve teçhizattaki eksiklikler gibi "büyük zorluklarla" karşı karşıya olunduğunu söyleyerek "Ortak güç şimdi bir yol ayrımında ve elde edilen kazanımları kaybetme riski var." uyarısında bulundu.

Ayrıca, güvenlik çabalarının tek başına Sahel'deki krizi ele almak için yeterli olmadığını söyleyen Lacroix, bölgedeki gençlerin fırsatlarla dolu bir gelecek görebilmeleri için yönetim sorunlarına ve yoksulluğun temel nedenlerine dair "bütünsel bir yaklaşım" çağrısında bulundu.

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Lacroix, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, G5 ülkeleri, uluslararası ve bölgesel örgütler, BM, Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyinden temsilcilerle bir siyasi forum kurulması çağrısını yineledi.

BM uzmanları, temmuz ayında, DEAŞ ve El Kaide terör gruplarının bölgede etkilerini yaydığını ve 2021'in ilk yarısında terörden en çok etkilenen bölgenin Sahel'in de içinde olduğu Afrika olduğunu açıklamıştı.

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#BM#Sahra Altı Afrika#Dünya

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