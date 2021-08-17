Sahnelere veda etti

Alzheimer teşhisi konulan Amerikalı ünlü müzisyen, en son geçen hafta Lady Gaga ile konser vermişti. 40 yıldan uzun bir süredir menajerliğini yapan oğlu Danny Bennett, 80 yılı aşkın süredir sahneye çıkan Tony Bennett’ın sağlık sorunları nedeniyle artık sahne almayacağını açıkladı. Variety dergisine konuşan Danny Bennett, “Başka konser olmayacak. Bizim için çok zor bir karardı ancak doktorların kesin uyarısı geldi” dedi.

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