MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSahnelere veda etti
GeriDünya Sahnelere veda etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sahnelere veda etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahnelere veda etti

Müzik dünyasının efsanevi ismi Tony Bennett, 95 yaşında sahnelere veda etti.

Alzheimer teşhisi konulan Amerikalı ünlü müzisyen, en son geçen hafta Lady Gaga ile konser vermişti. 40 yıldan uzun bir süredir menajerliğini yapan oğlu Danny Bennett, 80 yılı aşkın süredir sahneye çıkan Tony Bennett’ın sağlık sorunları nedeniyle artık sahne almayacağını açıkladı. Variety dergisine konuşan Danny Bennett, “Başka konser olmayacak. Bizim için çok zor bir karardı ancak doktorların kesin uyarısı geldi” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi