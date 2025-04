Sahneden düştü, 'düşmedim' dedi! Avustralya Başbakanı'nın zor anları...

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimler için çalışmalarına devam ederken talihsiz bir kaza ile ülke gündemine oturdu.

İşçi Partisi'nin 62 yaşındaki lideri, New South Wales'de düzenlenen Madencilik ve Enerji Birliği Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından sahnede fotoğraf çektirirken birden dengesini kaybetti.

İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında sahnedeki masanın arkasına düşen Avustralyalı lider hemen ayağa kalktı ve kalabalığa 'iyiyim' anlamında bir el işareti yaptı.

Anthony Albanese has fallen off the stage while speaking at a mining union conference… pic.twitter.com/Z716MlW629