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Sahneden düştü, 'düşmedim' dedi! Avustralya Başbakanı'nın zor anları...

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Anthony Albanese#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 10:22

3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi yoğun bir kampanya dönemi geçiren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales'de düzenlenen bir etkinlik sırasında sahneden düştü. Kazanın yaşandığı anlar saniye saniye kameralara yansırken, Avustralyalı lider daha sonra verdiği bir röportajda düşmediğini iddia etti.

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimler için çalışmalarına devam ederken talihsiz bir kaza ile ülke gündemine oturdu.

İşçi Partisi'nin 62 yaşındaki lideri, New South Wales'de düzenlenen Madencilik ve Enerji Birliği Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından sahnede fotoğraf çektirirken birden dengesini kaybetti.

İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında sahnedeki masanın arkasına düşen Avustralyalı lider hemen ayağa kalktı ve kalabalığa 'iyiyim' anlamında bir el işareti yaptı.

 

"DÜŞMEDİM" DEDİ

Albanese talihsiz kaza sonrası Avustralya Yayın Kurumu'na verdiği röportajda düşmesiyle ilgili soruları geçiştirdi ve "Bir adım geri attım. Sahneden düşmedim, sadece bir bacağım aşağı sallandı, ama iyiydim” dedi.

Sahneden düştü, düşmedim dedi Avustralya Başbakanının zor anları...

AVUSTRALYA SEÇİMLERİ

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Avustralya'da genel seçim için geri sayım başladı. Seçmenler,3 Mayıs'ta Temsilciler Meclisindeki 150 sandalyenin tamamı ve Senato'daki 76 sandalyenin 40'ı için milletvekillerini belirleyecek.

2022'deki son federal seçimde iktidardaki İşçi Partisi 77 sandalye kazanırken, muhalefet 58 sandalye kazanmıştı.

İşçi Partisi, 2022'de yapılan son seçimlerde çoğunluğu kazanarak 9 yıllık Liberal-Ulusal koalisyon iktidarına son vermişti. Ancak yapılan son anketler, İşçi Partisi'nin Peter Dutton liderliğindeki muhalif Liberal-Ulusal koalisyon ile başa baş mücadele içinde olduğunu gösteriyor.

Mutlak çoğunluk sisteminin uygulandığı Avusturalya'da, bir adayın seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor.

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#Avustralya#Anthony Albanese#Seçim

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