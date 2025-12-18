Sahnede korku dolu anlar: Konserde elektrik akımına kapılarak yere yığıldı

Haberin Devamı

Peru’nun başkenti Lima’da bir eğlence mekânında düzenlenen konser, saniyeler içinde faciaya dönüşüyordu. Genç müzisyen Carlos Suarez, grubunun sahne alacağı kalabalık eğlence mekanında kendini tanıtmaya hazırlandığı sırada mikrofondan gelen elektrik akımına kapıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Görüntülere yansıyan anlarda Suarez’in, gitarını çaldıktan sonra mikrofona sağ yumruğuyla dokunduğu anda bağırmaya başladığı, kaslarının kilitlendiği ve yaklaşık 10 saniye boyunca geriye doğru sendeleyerek sahne zeminine düştüğü görülüyor. İzleyiciler panikle “Elektrik, elektrik!” diye bağırırken, mikrofondan kıvılcımlar çıktığı da kameralara yansıdı.

HIZLI MÜDAHALE HAYATINI KURTARDI

O sırada sahnede bulunan bir ses teknisyeni ile kısa süre önce performansını tamamlayan başka bir grubun üyesi, mikrofon kablosunu güç kaynağından hızla çekerek elektrik akımını kesti. Bu müdahale sayesinde daha büyük bir facia önlenmiş oldu.

BOYNUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Olayın ardından yanıklar oluşan Suarez hastaneye kaldırıldı. Hayranları ilk anda en kötü senaryodan endişe ederken, genç müzisyenin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı. Suarez’in boynunda iki adet birinci derece yanık tespit edildi.

“HAYATIMI KAYBETMEYE ÇOK YAKLAŞTIM”

“Mono” lakabıyla da tanınan Carlos Suarez, hastanedeki tedavisinin ardından Instagram’dan paylaştığı videoyla hayranlarını bilgilendirdi. Suarez, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Gitarımı amplifikatöre taktığım anda mikrofona dokundum ve yaklaşık yedi saniye boyunca beni felç eden bir elektrik çarpması yaşadım. Tek yapabildiğim çığlık atmak ve yere düşmekti. Mikrofon boynuma düştü ve yanıklar oluştu. Çok travmatik bir durum yaşadım, hayatımı kaybetmeye çok yaklaştım.”

Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Suarez, boynundaki yanıklar dışında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti.

İHMALE DİKKAT ÇEKTİ

Genç müzisyen, ilk açıklamalarında elektrik çarpmasının nedenine ilişkin bazı bilgilerin yanlış aktarıldığını kabul ederek karışıklık için özür diledi. Ancak yaşananlarda ihmal olduğunu savunan Suarez, “Bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını istiyorum. Benim gibi bağımsız müzik sahnesinde emek veren kimsenin bunu yaşamasını istemem” dedi.

Organizatörlerin sanatçı güvenliğinin öncelik olacağı yönünde kendisine güvence verdiğini de aktaran Suarez, destek mesajları için teşekkür ederek bir süre sahneye çıkmayacağını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE BENZER VAKALAR YAŞANMIŞTI

Müzik dünyasında sahnede yaşanan elektrik kazaları geçmişte de ölümcül sonuçlar doğurmuştu. 1965’te Rolling Stones gitaristi Keith Richards bir konserde elektrik çarpması sonucu bayılmış, Temmuz 2024’te ise Brezilyalı rock şarkıcısı Ayres Sasaki, sahnede geçirdiği elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.