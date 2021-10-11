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Sahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü

#Rusya#Bolşoy Tiyatrosu#Opera
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü

Moskova'nın ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda bir sanatçı, sahnede opera performansı verdiği sırasında izleyenlerin gözleri önünde ezilerek öldü.

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Rusya'nın en prestijli tiyatrolarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen Sadko operası bir trajediye sahne oldu. 37 yaşındaki sanatçı Yevgeny Kulesh sahnede olduğu sırada setin üstüne düşmesi sonucu seyircilerin önünde ezilerek hayatını kaybetti.

Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü


SEYİRCİLER GÖSTERİNİN BİR PARÇASI SANDI: KAN VAR AMBULANS ÇAĞIRIN

İzleyciler olayın gösterinin bir parçası olduğunu sandı ancak sahnede ilk müdahaleyi yapan sanatçılar "ambulans çağırın, kan var" diye bağırınca tiyatroda büyük bir kaos yaşandı. Opera hemen durduruldu ve seyirciden ayrılmaları istendi.

SET DEĞİŞİKLİĞİ SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov olayın Sadko operasındaki set değişikliği sırasında meydana geldiğini açıkladı. İlk raporlar, 37 yaşındaki sanatçının set alçalırken yanlış yöne gittiğini ve düşen parçanın onu altına sıkıştırdığını belirtti

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Videolar, setin bir kısmının yavaşça düştüğünü ve paniğe kapılan sanatçıların, personeli pervaneyi kaldırması için uyardığını gösteriyor.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

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Moskovalı müfettişler, ölümünü çevreleyen koşulları araştırdıklarını söyledi, ayrıca soruşturma komitesi, federal işyeri sağlığı ve güvenliği yasalarına uyulup uyulmadığı konusunda bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Kulesh'in 2002'den beri tiyatroda çalıştığına inanılıyor.

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BU İLK DEĞİL

Bolşoy Tiyatrosu, Büyük Catherine döneminde kuruluşundan bu yana Rusya'nın en önde gelen kültürel kurumlarından biri oldu. Ünlü tiyatro başarıları gösterilerin yanı sıra ölümler, yangınlar ve yolsuzluk iddiaları da dahil olmak üzere bir çok trajedi ve skandalla da gündeme geldi.

Temmuz 2013'te kıdemli kemancı Viktor Sedov orkestra çukuruna düştükten sonra hayatını kaybetmişti.

 

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#Rusya#Bolşoy Tiyatrosu#Opera