Şahin’den dördüncü dalga uyarısı: Delta varyantı salgını canlandırabilir

Alman aşı üreticisi BioNTech’in CEO’su Prof. Uğur Şahin, ilk kez Hindistan’da görülen ve Delta varyasyonu olarak adlandırılan mutasyonun artan aşılama oranına rağmen COVID-19 salgınını yeniden canlandırabileceği uyarısında bulundu. Önceki gün ABD’nin ekonomi konulu popüler haftalık haber dergisi Barron’s’un düzenlediği yatırım konferansına katılan Şahin, dikkatli olunmaması durumunda bölgelerde dördüncü dalganın görülebileceğini söyledi.

İNGİLTERE’YE DİKKAT

Küresel çapta kullanım onayı alan ilk COVID-19 aşısının mucitlerinden Prof. Şahin, “Halkın yüzde 50’sinin çift doz aşı olduğu İngiltere’de Delta varyantı hâlâ artıyor. Bu durum virüse karşı tedbirli olmamız gerektiğini gösteriyor. Eğer dikkatli ve yeterince temkinli olmazsak belirli bölgelerde dördüncü dalga görülebilir” diye konuştu. Böyle bir senaryodan ancak halk tetikte kalır ve normalleşme yavaş yapılırsa kaçınılabileceğini anlatan Şahin, “Sayılar düşüyorsa bu iyi. Fakat artış varsa bir sonraki dalgaya gidiyoruz demektir” ifadesini kullandı.

ÜÇÜNCÜ DOZ GEREKLİ

Uğur Şahin ayrıca, koronavirüse karşı üçüncü kez aşılanmanın gerekeceğini de söyledi. “İki doz aşıyı da aldıktan 6 ay sonra antikor seviyelerinde düşüş gördük. Antikor seviyesi koruyuculuk ile bağlantılı olduğundan bir noktada destekleyici doz yapmak mantıklı” diyen Uğur Şahin, bunun, ikinci dozun uygulanmasını izleyen 6 ila 9 ay sonra yapılabileceğini söyledi, ancak son kararın hükümetlerde olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmasında, koronavirüs aşısında üretim kapasitelerini arttırmayı hedeflediklerini de anlatan BioNTech kurucusu, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu yıl içinde 1 milyar doz aşı temin etmeyi hedeflediklerini kaydetti.



İngiltere’de mutant virüsün yoğun görüldüğü bölgelerde, vatandaşlar semptom gösterip göstermediklerine bakılmaksızın test yaptırmaya çağırılıyor.

AŞILAR MUTASYONA KARŞI ETKİLİ

İngiltere’de 14 bin 19 katılımcı ile yapılan ve sonuçları hafta başında yayımlanan yeni bir çalışma hem BioNTech hem de AstraZeneca aşılarının Delta varyasyonuna karşı etkili olduğunu ortaya koymuştu. İngiliz hükümetince yürütülen çalışmaya göre, çift doz uygulamanın ardından BioNTech hastaneye yatışları yüzde 96, AstraZeneca ise yüzde 92 oranında önlüyor. Her iki aşı semptomatik vakaları ise sırasıyla yüzde 88 ve yüzde 67 oranlarında önledi.

İNGİLTERE’DE VAKALAR İKİYE KATLANDI

Delta varyantının yoğun görüldüğü İngiltere’de korona vakaları her 11 günde ikiye katlanıyor. Bilim insanları, yeni vakaların daha çok gençler ve aşılanmamış gruplar arasında görüldüğüne dikkat çekiyor. Ülkede enfeksiyonlar 3 Mayıs’tan 7 Haziran’a kadar geçen sürede tam yüzde 50 artış gösterdi. Bu gelişme üzerine 21 Haziran’da planlanan tam açılma 4 hafta süreyle ertelenmek zorunda kaldı. Imperial College London’dan uzmanlar, ülkedeki vakaların son birkaç hafta içinde orijinal virüsten Delta varyantına doğru çok hızlı bir geçiş yaptığını, şu an toplam vakaların yüzde 90’ını bu mutasyonun oluşturduğunu söyledi. Son haftalarda görülen bu sert değişim ülkede restoranlar ve barların açılmasını, cadde ve sokaklarda hayatın hemen hemen normale dönmesini izliyor. İngiltere’de dün, 9055 yeni vaka ve 9 ölüm kayıtlara geçti.

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