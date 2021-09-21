Şahin, Türeci ve Kariko tüm dünyaya umut olmuşlardı: Almanya'nın en büyük bilim ödülü BioNTech bilim insanlarına verildi

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Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Üç ödül sahibi, önleyici ve tedavi edici amaçlar için haberci RNA'nın (mRNA) geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor. Tıbbın bazı alanlarında köklü bir değişiklik başlatması muhtemel bir teknoloji platformu oluşturdular." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile şirketin ikinci başkanı olan Macar asıllı Katalin Kariko, 120 bin avro değerindeki ödülü 14 Mart 2022’de Frankfurt’ta düzenlenecek törenle alacak.

Biontech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'ye Köln Üniversitesi tarafından "fahri doktora" unvanı verildi. Köln'ün tarihi belediye binasında düzenlenen törende Şahin ve Türeci, şehrin altın defterini imzalayarak, Köln Üniversitesi Tıp Fakültesinden "fahri doktora" unvanı aldı. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker (solda), Şahin ve Türeci'yi tebrik etti.

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FAHRİ DOKTORA ÜNVANI ALMIŞLARDI

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, liseyi Köln'de bitiren ve Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüp doktorasını tamamlayan Şahin ve Türeci'ye insanlığa yaptıkları yeri doldurulamaz hizmetleri için teşekkür etti.

Kovid-19 aşısının insanları aylar ve yıllar boyunca acı, travma ve kayıptan kurtardığını belirten Reker, uzun süren çalışmalar sonucu bulunan bu aşının dünyada birçok insanı ölümden kurtardığını söyledi.

Uğur Şahin, gençliğinin geçtiği Köln şehrinde arkadaşları, öğretmenleri ve meslektaşlarıyla harika anıları olduğunu belirterek, kendileri için Köln'ün yenilik, gelenek ve kozmopolitliği temsil eden, ilham veren mükemmel bir şehir olduğunu söyledi.

Köln'ün 100 binden fazla öğrencisi olan bir üniversite şehri olduğunu ifade eden Özlem Türeci, kendilerine bu unvanı layık görenlere teşekkür etti.

Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Gereon Fink ise Türeci ve Şahin'in RNA aşısı alanında bilimin gelişmesine yaptıkları katkı ile tıp tarihine girdiklerini ifade ederek, kendilerine "fahri doktora" unvanı vermekten duyduğu memnuniyeti vurguladı.