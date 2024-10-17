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Sahilde zehirli top paniği! Plajlar kapatıldı

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#Avustralya#Sahil#Plaj
Sahilde zehirli top paniği Plajlar kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 14:04

Avustralya'da Sydney'in kıyılarında görülen zehirli petrol ve moloz topları nedeniyle tüm plajlar kapatıldı. Yetkililer, gizemli cisimlerin sağlık riski taşıdığı konusunda halkı uyardı.

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Avustralya’da top şeklindeki binlerce siyah cisim kıyılara vurdu. Sydney şehrindeki sahillerde görülen ve zehirli olduğundan şüphelenilen binlerce petrol ve moloz topu nedeniyle tüm plajlar kapatıldı.

Kentin doğusundaki Waverley Belediye Başkanı Will Nemesh yaptığı açıklamada, kentin simgelerinden Bondi ile Bronte ve Tamarama plajlarının kapatıldığını belirtirken, “Toplumumuzun refahı her şeyden önemlidir. Bu nedenle Belediye Meclisi plajlarımızı kapatmak için gerekli önlemleri almıştır” dedi.

Sydney’in doğusundaki Randwick Belediyesi ise, güneydeki 4 plajın kapatıldığını bildirdi. Randwick Konseyi tarafından yapılan ön testler sonucunda gizemli nesnelerin “petrol ve moloz topları” olduğu belirlendi.

New South Wales eyaleti Çevre Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada da, araştırmaların devam ettiği aktarılırken, topların yakınında yüzülmemesi ve toplara temas edilmemesi yönünde uyarlar yapıldı.

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#Avustralya#Sahil#Plaj

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