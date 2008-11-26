Sahilde bunlar yasak

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Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k turizm Ã¼lkeleri arasÄ±nda yer alan Ä°spanya sahillerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak iÃ§in bir dizi yasak getiriyor. Ancak bazÄ± yasaklar oldukÃ§a ilginÃ§.



Ãœlkenin Ã¶n Ã¶nemli tatil merkezlerindene biri olan Benidorm'da sahilde bira iÃ§mek yasaklanacak. Sahilde plaj voleybolu oynamak da yasalara aykÄ±rÄ± olacak. Ama ilginÃ§ yasak ise gece sahilde uzanÄ±p yÄ±ldÄ±zlarÄ± seyretmek.

Sahilde alkol iÃ§menin cezasÄ± 300 euro olacak. Gece 12.00 ile sabah 7.00 arasÄ±nda sahilde yakalanmanÄ±n cezasÄ± ise 750 euro. Plaj voleybolunun yasaklandÄ±ÄŸÄ± alanlarda oynamanÄ±n cezasÄ± da 120 euro olacak.Â

