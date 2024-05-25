Sahibi aÅŸaÄŸÄ± attÄ±... Polis kurtardÄ±!

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New Yorkâ€™un Manhattan bÃ¶lgesinde 16 MayÄ±sâ€™ta meydana gelen olayda, 26 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸinin ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± 1 yaÅŸÄ±ndaki Rocket adlÄ± kaniÅŸ kÃ¶peÄŸini, parktaki yÃ¼kseklikten aÅŸaÄŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Olay yerine intikal eden polislerden biri, kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¶peÄŸi kucaklayarak hÄ±zlÄ±ca veteriner hastanesine yetiÅŸtirdi. Zorlukla nefes alan kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¶peÄŸe yapÄ±lan acil mÃ¼dahale sonrasÄ±nda kÃ¶peÄŸin ÅŸimdilik hayatÄ±nÄ±n kurtulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Polis, kÃ¶peÄŸin travmatik beyin hasarÄ±, kÄ±rÄ±k uyluk kemiÄŸi ve ciddi organ hasarÄ± da dahil olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da yaralanmaya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tedavisine devam edileceÄŸini belirtti. KÃ¶peÄŸe ÅŸiddet uygulayan kiÅŸiye ise hayvan istismarÄ±, suÃ§ niteliÄŸinde silah bulundurma ve sahte kimliÄŸe bÃ¼rÃ¼nme suÃ§lamalarÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¶peÄŸin hastaneye yetiÅŸtirildiÄŸi anlar polisin vÃ¼cut kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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