Sahada Türk ve Rus askerleri temas halinde

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, Rus mevkidaşlarıyla masaya otururken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu son temasta çıkış yolu bulunacağından umutlu olduğunu ifade etti. Lavrov, “İdlib’deki Rus ve Türk askeri yetkilileri arasında sürekli temas mevcut. Hem Rus, hem Türk askeri yetkilileri birbirlerine anlayışla yaklaşıyor. Görüşmelerden beklentimize gelince, iki ülke liderinin aralarında vardıkları İdlib anlaşmalarına uygun krizi çözecek fikirler sunmalarıdır” dedi. Moskova’daki temaslarda, Türk heyetinin sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Görüşmeler bugün de sürecek.

ORTAK DEVRİYE YAPILDI

Moskova’da temaslar devam ederken, Suriye’de Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye gerçekleştirdiği bildirildi. Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre, başlangıç noktası Nusaybin’in karşısındaki Kamışlı kenti olan ortak Rus-Türk devriyesi olaysız geçti.