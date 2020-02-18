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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sahada Türk ve Rus askerleri temas halinde

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Sahada Türk ve Rus askerleri temas halinde

Türkiye ve Rusya arasında Ankara’da yapılan İdlib görüşmelerinin ardından dün de Türkiye’den bir heyet Moskova’da ikili temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, Rus mevkidaşlarıyla masaya otururken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu son temasta çıkış yolu bulunacağından umutlu olduğunu ifade etti. Lavrov, “İdlib’deki Rus ve Türk askeri yetkilileri arasında sürekli temas mevcut. Hem Rus, hem Türk askeri yetkilileri birbirlerine anlayışla yaklaşıyor. Görüşmelerden beklentimize gelince, iki ülke liderinin aralarında vardıkları İdlib anlaşmalarına uygun krizi çözecek fikirler sunmalarıdır” dedi. Moskova’daki temaslarda, Türk heyetinin sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Görüşmeler bugün de sürecek.

ORTAK DEVRİYE YAPILDI

Moskova’da temaslar devam ederken, Suriye’de Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye gerçekleştirdiği bildirildi. Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre, başlangıç noktası Nusaybin’in karşısındaki Kamışlı kenti olan ortak Rus-Türk devriyesi olaysız geçti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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