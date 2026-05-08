SAHA 2026'da tanıtıldı: Yunanistan'da 'TUFAN' alarmı... 'EGE'de yeni dönem'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 12:33

Türkiye’nin SAHA 2026’da tanıttığı “TUFAN” insansız deniz aracı, Yunan basınında alarma neden oldu. Yunanistan gazetesi Pentapostagma'da yer alan haberde, sürü halinde saldırı yapabilen yeni nesil sistemin Ege’de dengeleri değiştirebileceği ve klasik savaş gemileri için ciddi tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Türkiye’nin SAHA 2026 fuarında tanıttığı “TUFAN” insansız deniz aracı, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Analizlerde, Ankara’nın otonom hava, kara ve deniz sistemlerinden oluşan yeni nesil savaş ekosistemi kurduğu belirtilirken, Atina yönetimine “acil silahlanma” çağrısı yapıldı.

SAHA 2026’DA TANITILDI

Haberde, Türkiye’nin daha önce “Yıldırımhan” kıtalararası balistik füze ve “KUZGUN” insansız hava aracı maketlerini sergilediği, şimdi ise SAHA 2026 fuarında “TUFAN” isimli insansız su üstü aracını tanıttığı belirtildi.

“TUFAN”ın yüksek tehditli kıyı bölgelerinde insanlı platformların riskini azaltmak ve saldırı menzilini artırmak amacıyla geliştirildiği aktarıldı.

“KAMİKAZE DENİZ ARACI” DETAYI

Uluslararası medya kaynaklarına dayandırılan haberde, TUFAN’ın yüksek patlayıcı başlık taşıyan, tek başına veya sürü halinde görev yapabilen “kamikaze” insansız deniz aracı olduğu ifade edildi.

Sistemin düşük radar izi ve düşük termal görünürlük sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtilirken, modern savaş gemilerinin bu tür küçük hedefleri tespit etmekte zorlanabileceği vurgulandı.

50 KNOT HIZA ULAŞIYOR

Teknik verilere göre TUFAN’ın 8 metre uzunluğunda ve 1,8 metre genişliğinde olduğu kaydedildi. Benzinli motor ve su jeti sistemi kullanan aracın 50 knot’ın üzerinde hıza ulaşabildiği ifade edildi.

Yaklaşık 200 deniz mili operasyon menziline sahip sistemin, kıyı saldırıları, liman sızma operasyonları ve uzun menzilli keşif görevlerinde kullanılabileceği belirtildi.

NATO STANDARDI VURGUSU

Haberde, ASELSAN’ın TUFAN’ın NATO standardı olan STANAG 4817 ile uyumlu olduğunu açıkladığı aktarıldı. Bu durumun, sistemin yalnızca Türk Deniz Kuvvetleri için değil, müttefik ülkelere ihracat amacıyla da geliştirildiği yorumlarına neden olduğu ifade edildi.

“TÜRKİYE OTONOM SAVAŞ EKOSİSTEMİ KURUYOR”

Analizde, Türkiye’nin yalnızca insansız deniz araçları değil; hava, kara, su üstü ve su altı platformlarından oluşan entegre bir savunma ağı kurduğu belirtildi.

Yerli sensör, elektronik harp ve komuta kontrol sistemlerinin de hızla geliştirildiğine dikkat çekilen haberde, bunun Ege’de dengeleri değiştirebileceği yorumu yapıldı.

YUNANİSTAN’A “ACİL TEDBİR” ÇAĞRISI

Haberde, Yunanistan’ın yerli savunma sanayisi benzer kapasiteye ulaşana kadar müttefik ülkelerden acil olarak insansız deniz araçları, kamikaze dronlar ve otonom savaş sistemleri satın alması gerektiği savunuldu.

Ayrıca Atina yönetimine, Ege’de Türk insansız deniz araçlarına karşı kullanılmak üzere ABD’den A-10 Thunderbolt II savaş uçakları tedarik etmesi önerildi.

“EGE’DE YENİ DÖNEM”

Uzman değerlendirmelerinde, düşük maliyetli ancak yüksek etkili insansız sistemlerin klasik donanma anlayışını değiştirdiği belirtildi.

Özellikle sürü halinde hareket eden otonom deniz araçlarının, büyük savaş gemileri için ciddi tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

