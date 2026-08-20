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Sağlıklı yaşa demansı önle

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Demans#Yaşam Tarzı
Sağlıklı yaşa demansı önle
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bunama riskini önemli ölçüde azaltabileceğini açıkladı.

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DSÖ’nün 2019’da yayımladığı ve güncellediği rehbere göre bunama riskinin yüzde 45’i insanların değiştirebileceği yaşam tarzı ve sağlık faktörleriyle bağlantılı. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku, stresin yönetilmesi ve obezitenin önlenmesinin yanı sıra aktif sosyal yaşam da riskin azaltılmasında önemli rol oynuyor. Sigara ve alkol tüketiminin ise riski artırdığı belirtildi. DSÖ, yaşa bağlı görme ve işitme bozukluklarının hızla tedavi edilmesinin de bilişsel gerilemeye karşı koruyucu olabileceğini vurguladı. Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon demans hastası bulunurken, bu sayının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

 

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#Sağlık#Demans#Yaşam Tarzı

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