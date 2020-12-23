Sağlıkçılar onuruna hatıra para

Arkasında bir kadın ve bir erkek doktorun resmedildiği ve “Grazie” (Teşekkürler) yazan 2 Euro’luk madeni paralardan 3 milyon adet basılacağı öğrenildi. İtalyan vatandaşları ise bunun yerine sağlıkçıların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu. Ülkede salgının başından bu yana 260 doktor ve 49 hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.