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Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sağlıkçılar onuruna hatıra para

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Sağlıkçılar onuruna hatıra para
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İTALYA hükümeti, salgında verdikleri emeği onurlandırmak için sağlık çalışanları adına hatıra parası basma kararı aldı.

Arkasında bir kadın ve bir erkek doktorun resmedildiği ve “Grazie” (Teşekkürler) yazan 2 Euro’luk madeni paralardan 3 milyon adet basılacağı öğrenildi. İtalyan vatandaşları ise bunun yerine sağlıkçıların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu. Ülkede salgının başından bu yana 260 doktor ve 49 hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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