Son Güncelleme:
Sağlıkçılar onuruna hatıra para
İTALYA hükümeti, salgında verdikleri emeği onurlandırmak için sağlık çalışanları adına hatıra parası basma kararı aldı.
Arkasında bir kadın ve bir erkek doktorun resmedildiği ve “Grazie” (Teşekkürler) yazan 2 Euro’luk madeni paralardan 3 milyon adet basılacağı öğrenildi. İtalyan vatandaşları ise bunun yerine sağlıkçıların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu. Ülkede salgının başından bu yana 260 doktor ve 49 hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle