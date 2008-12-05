Sağlık yardımı kesildi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Geçirdiği kazadan sonra omuz ağrısı çeken kadına bağlanan sağlık yardımı göğüsleri yüzünden kesildi.

6 yıl önce geçirdiği araba kazasından sonra omuz ağrıları çeken 36 yaşındaki İsveçli Jessica Anderson bu nedenle, sigorta tarafından, mahkeme kararıyla kendisine bağlanan aylık 950 dolarlık sağlık yardımını, göğüsleri yüzünden kaybetti.



Kazadan sonra 6 yıl boyunca sağlık yardımından yararlanan Jessica'nın dosyasını yeniden incelemeye alan sigorta uzmanları, genç kadının çektiği omuz ağrılarının geçirdiği kazadan kaynaklanamayacağı kararına vardı. Bunun üzerine sıkı doktor kontrolünden geçirilen Jessica Anderson'ın omuz ağrılarına, aslında fazla büyük olan göğüslerinin sebep olduğu anlaşıldı.



Genç kadına "göğüs küçültme ameliyatı" tavsiye edildi ve 950 dolarlık sağlık yardımı hemen kesildi.



Jessica Anderson "Büyük göğüslü kadınlar hep kazanır. Pamela Anderson gibi... Ben de Anderson'um ama ben büyük göğüslerim yüzünden kaybettim. Çektiğim ağrılar kazadan önce yoktu. Bu yüzden doktorlar yanılıyor. Hakkımı mahkemede arayacağım" dedi.

