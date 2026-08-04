Sağlık sektöründe kırmızı alarm: Gazze’de ‘sessiz felaket’

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GAZZE Şeridi’nde İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Gazze’deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre 73 bin 375’e çıkarken, bölgede yaşanan ölümlerin tek sebebi İsrail bombaları değil. Tel Aviv yönetiminin Ekim 2025’teki ateşkes sonrasında sürdürdüğü sıkı abluka politikası nedeniyle Gazze Şeridi’nde sağlık sistemi sürekli kriz içinde. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, özellikle ilaç girişlerinin engellemesini hastaların yaşamlarına mal olan “sessiz bir felaket” olarak adlandırıyor.

DİYALİZ MAKİNELERİ ÇALIŞMIYOR

Gazze’de böbrek yetmezliği hastalarına hizmet verebilen hastane sayısı savaş öncesindeki yedi merkezden dörde düştü. Sodyum bikarbonat eksikliği nedeniyle diyaliz seansları dört saatten iki saate indirilirken, diyaliz cihazlarının yaklaşık yarısı çalışamaz hale geldi. Filistin İnsan Hakları Merkezine göre savaş öncesinde 1200 olan böbrek yetmezliği hastası sayısı, tedavilerin aksaması ve ilaç yetersizliği nedeniyle yaşanan ölümler sonrası yaklaşık 700’e geriledi. Fiziksel zorluklar hastaların kısıtlı olan tedaviye ulaşmasını da yeni bir savaşa dönüştürüyor. Ambulans bulunmadığı için bazı yaşlı hastalar diyaliz merkezlerine ve hastanelere eşek arabalarıyla götürülmek zorunda kalıyor.

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BÖLGEDE İLAÇ KALMADI

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze’de savaş öncesi faaliyet gösteren sağlık hizmet noktalarının yalnızca yüzde 44’ü çalışıyor. Hastanelerin yüzde 94’ü ise ya yıkıldı ya da kısmen hizmet verebiliyor. Yaklaşık 350 bin kronik hasta ilaç, test ve tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle tedaviye erişemiyor. Bu yokluktaki en kritik kalemlerden biri de ilaçlar. Bakanlığa göre kanser ve hematoloji ilaçlarında eksiklik yüzde 61’e ulaşırken, genel ilaç stoklarındaki yetersizlik yüzde 47, tıbbi sarf malzemelerindeki eksiklik yüzde 58 ve laboratuvar malzemelerindeki eksiklik yüzde 85 seviyesine çıktı. Anne-çocuk sağlığı, diyaliz, acil servis ve yoğun bakım ilaçlarında da ciddi stok sıkıntısı yaşanırken, tedavilerin durması nedeniyle önlenebilir ölümlerin arttığı belirtiliyor.

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Bu arada Türkiye, Mısır ve Katar dün ortak açıklamayla Gazze’de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlallerini şiddetle kınadı.

İSRAİL’DEN TRUMP’IN YOL HARİTASINA İTİRAZ

İsrail merkezli Haaretz’e göre Tel Aviv yönetimi, Barış Kurulu tarafından duyurulan 15 maddelik yol haritasında yer alan 3 maddeye itiraz etti. İsrail’in, ordunun saldırılarını tamamen durdurmasına itiraz ettiği ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze Şeridi’nde konuşlanacağı bölgelere saldırı düzenleme özgürlüğü istediği aktarıldı. Ayrıca İsrail’in Hamas silahlarının depolanması yerine imha edilmesinde ısrarcı olduğu bildirildi. İsrail’in söz konusu itirazlarını, Barış Kurulu Gazze İcra Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’e ilettiği belirtildi. Barış Kurulu, anlaşmanın uygulamasına ne zaman başlanacağını henüz açıklamadı.