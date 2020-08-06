Sağlık İdarelerinden korkutan korona düzenlemesi

Almanya'da korona vakalarının artması üzerine bazı sağlık idareleri korona krizinde çocukları ailelerinden almak istiyor.

Hessen Eyaleti'ndeki Offenbach sağlık idaresiyle Baden Württemberg'te Karlsruhe sağlık idaresi 3 ile 11 yaş arası çocuk sahibi ailelere yeni bir korona düzenlemesi gönderdi.

“Neue Westfaelische” Gazetesinin haberine göre düzenlemede korona şüphesi durumunda ailelerin çocuklarını evde başka bir odaya kapatmaları ve yemekleri ayrı yemeleri gerektiği belirtiliyor.

Düzenlemede “Çocuğunuzun zaman ve mekan olarak diğer aile fertleriyle ilişkisi kesilmeli. Birlikte yemek yenmemeli. Çocuğunuz mümkün olduğu kadar diğer aile fertlerinden ayrı bir odada kalmalı” deniyor.

YOKSA ALIRIZ

Evde mesafenin sağlanamadığı durumlarda maske takılması gerektiği belirtilen düzenlemede, kural ihlali ve çocukların evde izole edilmemesi durumunda anne babasından alınarak kapalı bir tesiste karantinaya alınacağı kaydediliyor.

Çocukları Koruma Birliği Başkanı Heinz Hilgers, böyle bir uygulamayı “ruhsal şiddet” olarak niteledi. Hilgers, “Aileler ve özellikle çocuklar için karantina zaten bir eziyet. Çocuğu anne baba ve kardeşlerinden koparmak ise ruhsal bir şiddet” dedi.