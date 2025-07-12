Sağlık için güneşe çıkın

Haberin Devamı

GÜNEŞ ışığının insan sağlığı üzerindeki etkileri, uzun yıllar boyunca temkinli, hatta kimi zaman korkutucu yaklaşımlarla ele alındı. Erken yaşlanma ve cilt kanseri riski gibi olası zararları nedeniyle, özellikle günün en sıcak saatlerinde güneşe çıkılmaması gerektiği sıkça dile getirildi. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, güneşten tamamen kaçınmanın da sağlık açısından olumsuz sonuçlara neden olabileceğini gösterdi. New York Post’un derlemesinde yer alan uzmanlara göre, güneş ışığına ölçülü ve bilinçli bir şekilde maruz kalmak, zarardan fazla yarar sağlayabiliyor.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜYOR

Edinburgh Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Richard Weller’a göre, güneş ışığına “makul bir oranda” maruz kalmak, tansiyon üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Cildin güneşle temas ettiğinde nitrik oksit adlı bir gaz salgıladığını belirten Weller, bu gazın damarları genişleterek kan basıncını düşürdüğünü aktarıyor.

Haberin Devamı

CİLDE İYİ GELİYOR

Dahiliye uzmanı Dr. Lucy McBride, güneş ışığının yalnızca D vitamini kaynağı olarak değil, aynı zamanda cilt hastalıkları üzerinde de düzenleyici bir rol oynadığını belirtiyor. Ultraviyole ışınlarının belirli bağışıklık hücrelerini aktive ederek iltihaplanmayı azalttığını belirten McBride, bu etkinin özellikle MS, egzama ve sedef gibi hastalıkların seyrinde iyileştirici etkiler yaratabileceğini söylüyor.

DEPRESYONU HAFİFLETİYOR

UCLA Health’ten Dr. Elizabeth Ko ise güneşin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor. Ko’ya göre, güneş ışığı serotonin üretimini artırarak depresyon belirtilerini hafifletebiliyor.

DOĞRU ŞEKİLDE KORUNMAK MÜMKÜN

Uzmanlar, güneş ışığının bu faydalarına rağmen, bilinçsiz ve uzun süreli güneş maruziyetinin hâlâ ciddi riskler taşıdığını da vurguluyor. Uzmanlara göre özellikle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında doğrudan güneş temasından kaçınmak, koruyucu krem kullanmak, geniş kenarlı şapka ya da güneş koruyucu giysi tercih etmek gibi önlemlerle güneşten doğru bir şekilde korunarak faydalanmak mümkün.