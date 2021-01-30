Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen harekat bölgelerine ziyaret

Heyet, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye’nin desteğiyle sağlık hizmeti veren kurum, kuruluş ve yapılacak projeleri denetlemek ve incelemek için bölgeye gitti.

Heyette, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanı Mustafa Taşkın, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan ve Suriye Görev Gücü Başkanı Dr. Kamil Kanalıcı ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Emre Erkuş yer aldı.

Heyet, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak'la bölgenin sağlık potansiyeli ve planlanan yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Daire başkanlarından oluşan üst düzey heyet, Tel Abyad ilçesinde temelleri atılan yeni hastane yerini ve açılışı gerçekleşen yeni doğan bakım ünitesini gezdi.

Dün Azez, El Bab, Afrin ve Cerablüs ilçelerini inceleyen heyet, bugün Barış Pınar Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad'ın ardından ziyaretini sona erdirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO askerleri, gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim 2019'da Tel Abyad ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden arındırmıştı.