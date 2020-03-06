Sağlık Bakanı kağıt para uyarısı yapmıştı! İran'da banka çalışanı 6 kişi Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran bankalarında çalışan 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Banka çalışanlarının "risklere rağmen halka hizmet için çaba gösterdiğini" ifade eden Himmeti, banka görevlilerinden talimatlara uyarak ve gerekli dikkati göstererek hizmete devam etmelerini istedi.

Virüsün tüm ülkeye yayıldığı İran'da banka çalışanlarının halk ile temas halinde oldukları ve işleri gereği kağıt paralara dokundukları için daha fazla risk altında olduğu belirtiliyor.

Ülkede Corona Virüse karşı tedbirler kapsamında banka şubelerindeki çalışma saatleri azaltılmıştı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki da yaptığı açıklamada halka kağıt para kullanmamaları çağrısında bulunmuş ve ulaşımda kağıt para yerine başka bir sistemi hayata geçireceklerini ifade etmişti.

BİR VEKİL VİRÜS YÜZÜNDEN KOMADA

İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in virüs nedeniyle komaya girdiği belirtildi.



İran Öğrencileri Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre Tahran Milletvekili Rehber, Kovid -19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine komaya girdi. Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca İranlı milletvekilinin öldüğüne dair haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.