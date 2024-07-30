Sağlığı iyice bozuldu, yurt dışından ilaç arıyor… Kim Jong-un yerine geçecek kişiyi seçti… ‘Eğitimlerine çoktan başladılar’

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Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi. İncelemelerde bulunmak için Sinuiju'ya giden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nehrin taşmasıyla meydana gelen sel nedeniyle bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişinin, botlar ve askeri helikopterlerle kurtarılması talimatıyla birlikte bol bol da poz verdi ve fotoğraflar manşetlerde yer aldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün binlerce insanı etkileyen sel bölgesine gidip gövde gösterisi yapmıştı... Ancak Kim'in sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor

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“SAĞLIĞI BOZULDU, YURT DIŞINDAN İLAÇ BULMAYA ÇALIŞIYOR”

Bu “gövde gösterisine” benzeyen fotoğrafların ardından ise çok çarpıcı bir başka haber geldi. Güney Kore kaynaklarından gelen istihbarata göre Kuzey Kore liderinin sağlığının kaygı verici şekilde bozulduğu iddia edildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim'in, yeniden kilo almaya başlamasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini iddia etti. İstihbarat raporlarına göre 140 kilograma ulaşan Kuzey Kore liderinin yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıkları yüzünden sağlığı çok bozuldu.

Büyükbabası ve babası da benzer sağlık sorunları yüzünden kalp hastalığından hayatını kaybeden Kim Jong-un’un yurt dışından yüksek tansiyon ve diyabet için yeni ilaçlar almaya çalıştığı söyleniyor. Kim, kızını ilk kez 2022'de ortaya çıkarmış, 11 yaşında olduğu söylenen Kim Ju-ae, annesi Ri Sol-ju ile füze denemelerinde görüntülenmişti

KİM’İN KIZINI “GELECEĞİN LİDERİ” OLARAK HAZIRLIYORLAR, EĞİTİMİNE ÇOKTAN BAŞLANDI

Bu iddialar hemen akıllara babadan oğula geçen ülke yönetiminde Kim Jong-un sonrası iktidara kimin geçeceği sorusunu getirdi. Güney Kore’den gelen iddiaları manşetine taşıyan İngiliz basını Kim Jong-un kızını halefi olması için eğittiğini yazdı.

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Kim Jong-un’un yaklaşık 11 yaşında olduğuna inanılan Kim Ju-ae, babası tarafından ilk kez Kasım 2022'de kıtalararası balistik füze denemesinde ortaya çıkarıldı ve o zamandan beri büyük askeri etkinliklerde üst düzey generallerle kaynaşırken görüldü.

Kuzey Kore devlet medyası tarafından sık sık Kim’in “saygıdeğer kızı” ve “sevgili çocuğu” olarak anılan Kim Ju-ae’nin babası ve üst düzey Kuzey Koreli yetkililer tarafından geleceğin lideri olarak hazırlandığı düşünülüyor.

Yeniden çok kilo alan ve yüksek tansiyon ve diyabet gibi birçok sağlık sorunu bulunan Kim'in sağlığının giderek bozulduğu, yurt dışından ilaç bulmaya çalıştığı söyleniyor

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SAĞLIĞIYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR YILLARDIR SÜRÜYOR… Kuzey Kore liderinin halefinin kim olacağı sorusu, son yıllarda Kim'in kötü sağlığı ve savurgan yaşam tarzı hakkındaki spekülasyonlar nedeniyle önem kazandı. Kim’in aşırı içki ve sigara alışkanlıklarının yüksek stres seviyeleriyle birleştiği ve sağlığının giderek bozulduğu düşünülüyor.Tahminlere göre 40 yaşında olan Kim’in 140 kg ağırlığında olduğunu ve aileden gelen kalp hastalığı açısından yüksek risk altında olduğunu tahmin ediyor. Kim Jong-un'un ilk olarak 30'lu yaşlarının başında yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri göstermeye başladığına inanılıyor.

Kim Jong-un'un halefi olarak kızı Kim Ju-ae'yi seçtiği iddialarının adresi Güney Kore istihbaratı

EN OLASI “HALEF” AÇIKLAMASI

Kim Jong-un’un 11 yaşındaki varisi Kim Ju-ae için geçtiğimiz mart ayında, genellikle üst düzey liderler ve halefleri için kullanılan bir terim olan “büyük bir rehberlik insanı” tanımlaması kullanılmıştı.

Güney Koreli siyasetçi Lee Seong-kwon yaptığı açıklamada “Kim Ju-ae'nin faaliyetlerinin yüzde 60'ından fazlasının askeri faaliyetlerde babasına eşlik etmeyi içerdiği” söylerken “Pyongyang, Kim Ju-ae'ye veliaht olmayı öğretiyor, bu da onun en olası halef olduğunu gösteriyor” dedi. Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae'yi ilk kez füze denemelerinde yanına almıştı, küçük kız o günden beri sürekli olarak babasının yanında askeri törenlerde ortaya çıkıyor

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DAHA ÖNCE GELECEKTEKİ LİDER OLARAK KIZ KARDEŞİNİN İSMİ ÖNE ÇIKMIŞTI

Daha önceleri Kim Jong-un’un yerine geçecek isim olarak Kuzey Kore’nin “gölge lideri” olarak adlandırılan kız kardeşi Kim Yo Jong'un adı geçiyordu.

Kim Yo Jong, şu an, Kuzey Kore'nin politika yapıcı organı olan Devlet İşleri Komisyonu'ndaki tek kadın. Sık sık ağabeyi Kim Jong-un’un yanında poz veren Kim Yo Jong, sert ve hatta ağabeyinden daha acımasız tutumu olan bir isim olarak lanse edilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kore'nin gelecekteki liderinin Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong olacağı söyleniyordu

Kim Yo Jong, özellikle Kuzey Kore’nin dış politika alanında öne çıkıyor ve sürekli olarak Güney Kore ve ona destek veren Batılı ülkeleri onları yok etmekle tehdit eden açıklamalar yapıyor.