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Sağdan soldan azgın teke hikayeleri

Sağdan soldan azgın teke hikayeleri

İspanya, iki ünlü eski başbakanın aşk hikayeleri ile çalkalanıyor.

1982-1996 yılları arasında aralıksız 14 yıl başbakanlık yapan sosyalist Felipe Gonzalez’in genç bir kadına aşık olduğu ve 40 yıllık eşinden boşanacağı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde de 1996-2004 yıllarında başbakanlık yaptıktan sonra kendi isteğiyle politikadan çekilen sağcı Jose Maria Aznar’ın, Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati ile gizli aşk yaşadığı söylenmişti.

1969 yılında sınıf arkadaşı Carmen Romero ile evlenen ve üç çocuk babası olan Felipe Gonzalez, 1982 yılında yapılan seçimlerde sosyalistlerin büyük zaferi üzerine iktidara gelmiş ve İspanya’nın demokrasiye geçiş dönemine damgasını vurmuştu. 14 yıl aralıksız başbakanlık yapan Felipe Gonzalez, kısa bir süre önce de AB Akil Adamlar Grubu Başkanlığına getirilmişti. Kendisi gibi uzun süre Sosyalist İşçi Partisi Sevilla Milletvekiliği yapan eşi Carmen Romero ile uzun süredir ayrı yaşayan Felipe Gonzalez’in kendinden çok daha genç olan ve bir bankada çalışan Maria del Mar Garcia adında bir kadına aşık olduğu öğrenildi. Genç sevgilisi ile Madrid’in Salamanca semtinde tuttuğu bir evde birlikte yaşayan Felipe Gonzalez’in, 40 yıllık eşi Carmen Romero’dan boşanmak için önümüzdeki günlerde mahkemeye başvuracağı belirtildi.

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