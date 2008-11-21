Sadr Irak'ta güvenlik anlaşmasını protesto ediyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ın başkenti Bağdat'ta, radikal Şii din adamı Mukteda Sadr yanlıları ABD-Irak güvenlik anlaşmasını protestoya hazırlanırken, kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zırhlı araçlı onlarca asker ve özel eğitimli köpekler, cuma namazından sonra düzenlenecek gösteriden önce Sadun caddesini kentin merkezine kadar kapattı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.



Ellerinde Sadr posterleri ve Irak bayrakları taşıyan birkaç yüz kişi şimdiden toplanarak ABD karşıtı sloganlar attı.



Sadr'ın önde gelen yardımcılarından Hazım El Areci, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bugün, güvenlik anlaşmasının reddi için Irak'taki Araplar, Kürtler ve diğer toplumlar arasında birliği sağlama günüdür" dedi.



Irak hükümeti, Amerikan askerlerinin 3 yıl daha Irak'ta kalmasını öngören güvenlik anlaşmasını hafta sonunda imzalamıştı. Sadr yanlılarının muhalefet ettiği anlaşmanın parlamentoda gelecek hafta oylanması bekleniyor.

