Sadece grip olduğunu sanmıştı, iki kolunu ve iki bacağını kaybetti!

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Şimdilerde İngiltere'nin Stockbridge kentinde karısı Lucyve 12 yaşındaki oğlu Sam ile mutlu bir hayat sürdüren 42 yaşındaki Alex Lewis 2013 yılında ölümün kıyısından dönmüştü.



GRİBE YAKALANDIĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜ, DURUMU GİDEREK AĞIRLAŞTI



2013'ün Kasım ayında 'gribe' yakalandığını düşünen Alex başta bunu çok ciddiye almadı. Ancak bir haftada normale dönmesi beklenirken grip 10 gün boyunca giderek daha da ağırlaşmaya başladı.



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Septisemi, enfeksiyonun kan dolaşımına katılıp tüm vücuda yayılması anlamına gelir. Enfeksiyon kan dolaşımına katıldığında, bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunmak için kana çok fazla kimyasal madde salgılar. Bu da bütün vücut kısımlarında yaygın bir inflamasyona ve pıhtılaşmaya yol açar.

Alex sağlığının ciddi anlamda bozulduğunu bir sabah acı içinde uyanıp cildindeki morarmayı fark ettiğinde anladı.Acilen hastaneye kaldırılan adam Step A enfeksiyonuna yakalanmıştı ve bunun farkında değildi.Üstelik son günlerde İngiltere'nin yeni kabusu haline gelen Step A enfeksiyonu ilerlemiş veye neden olmuştu.



MAKİNEYE BAĞLANDI, DOKTORLAR YAŞAMASI İÇİN SADECE YÜZDE 3 ŞANS VERDİ



Doktorların yaşaması için sadece yüzde 3 şans verdiği Alex, sadece saatler içinde yaşam destek ünitesine bağlandı.



2 KOLU VE 2 BACAĞINI KAYBETTİ, ENFEKSİYON YÜZÜNDE DE HASARA NEDEN OLDU



Sonraki aylarda bir dizi ciddi ameliyat geçiren adam, verdiği yaşam savaşında 4 uzvunu kaybetti. Enfeksiyon, kolları ve bacakları kesilen adamın yüzünü ve ağzını da harap etti. Doktorlar genç babanın yüzünü kurtarabilmek için rekonstrüksiyon ameliyatı gerçekleştirdiler.

