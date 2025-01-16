Sadece evim değil anılarım da yandı

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ABD’nin Los Angeles kentindeki yıkıcı orman yangınının izlerini görmek için Malibu’ya yaptığım yolculuk tam anlamıyla yürek parçalayıcıydı. Sakin kıyı cenneti, doğanın öfkesine yenik düşmüştü. Ulusal Muhafızlar tarafından korunan bölgeye giriş çıkışlar yasak. 5 farklı noktadaki kontroller sonrasında Malibu’ya vardık. Evi kül olan Emine Gülistan hanımın anlattıkları, felaketin duygusal yıkımını ortaya koyuyordu. Tek bir eşya bile kurtaramamış. Ne bir fotoğraf, ne bir hatıra.

‘DENİZDEN SU BİLE PÜSKÜRTMEDİLER’

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı komşuları Mel Gibson ve Paris Hilton’un malikânelerinin de alevlere yenik düştüğünü söyleyen Emine hanım, yaşadığı felaketi şu sözlerle anlattı: “Hakikaten ‘sözün bittiği yer’ derler ya öyle birşey. İşin maddi yönü değil, manevi boyutu beni yıktı. Eşimle çocuklarımla torunlarımla geçirdiğim huzur dolu evim yok oldu. O kadar güzel anılarım vardı ki bu evde. Bu ev bana çok iyi geliyordu. Ben bunu ihmalkârlık olarak görüyorum. Bu kadar rahat olmamalıydı bu eyaletin sorumlu insanları. Ev okyanusun önünde... Sahil güvenlik şuradan su püskürtmedi. Hadi yukarıda tepedeki evleri anlıyorum ama deniz kenarında restoranlar, evler yok oldu. ‘Yapacak birşey yoktu’ diyorlar... Hayır yapacak bir şey vardı. Şu okyanustaki suyu püskürtebilirlerdi evlerimize. Sigortanın da ne vereceği hâlâ belli değil, bekliyoruz. Umarım bizim gibi mağdur insanlara daha da zorluk çıkarmazlar.”





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DİĞER EVİNİ ZOR KURTARMIŞ

Malibu’da bir konutu daha olan Emine hanım diğer evi kendi imkânlarıyla savaşarak kurtardıklarını, evin çeşitli yerlerinde çıkan yangınları elektrik ve su kesildiği halde havuzdan kovalarla su taşıyarak söndürdüklerini, en sonunda itfaiye ekipleri tahliye için geldiklerinde yalvararak yardım aldıklarını anlattı. Hasar olsa da diğer evini kurtarabilmek Emine Gülistan’ın tek tesellisi.

96 YILLIK TARİHİNDE İLK KEZ OSCAR TÖRENİ İPTAL OLABİLİR









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LOS Angeles’taki yangınlar sadece bölgedeki birçok insanı evsiz bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Hollywood camiasını da etkiledi. Yangınlar Hollywood’un “ödül sezonu” takvimini de çıkmaza soktu. Birçok tören ya iptal edildi ya da ertelendi. Sinemanın en prestijli ödülü olan Oscar töreni bu yıl hiç yapılmama riskiyle karşı karşıya. Orman yangınları nedeniyle 96 yıllık tarihinde ilk kez Oscar Ödülleri iptal edilebilir. ABD basınında yer alan haberlerde, 3 Mart’taki ödül töreninin iptal edilmesi için gizli bir “acil durum stratejisi” uygulandığı belirtiliyor. Yetkililer “Yangınlar önümüzdeki hafta içinde sönse bile, şehir hâlâ büyük bir acı içinde olacak ve bu durum aylarca sürecek” diyor.

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ALEV HORTUMU YANGINI KÖRÜKLÜYOR









ABD’nin Los Angeles kentinde 9 gündür süren yangınlarda ölenlerin sayısı 25’e yükseldi. İtfaiye ekipleri hafta sonu Palisades ve Eaton’daki yangınları kısmen kontrol altına aldı. Ancak hafta başı itibarıyla rüzgarlar etkisini artırmaya başladı. Kentin dört bölgesinde yangınlar halen devam ederken ‘şiddetli rüzgâr’ uyarısı yapıldı. Palisades ve Eaton bölgelerinde süren yangınlarda şu ana kadar 153 kilometrekare alan yandı. Kent genelinde 12 binden fazla yapı yıkıldı. Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında da bulundu. 10 ila 50 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumları, yangının şiddetini körükleyerek alevlerin büyümesine yol açıyor.