Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

Ryan Kaji henüz 10 yaşında ve YouTube kanalında 27 Kasım itibarıyla 48.856.878.539 izlenmesi var.

İnsanın hayatının internetteki ayak iziyle ölçüldüğü günümüzün dijital dünyasında, Ryan'ın ayak izi bilinen en büyük dinozor olan brakiyozora eş değer. Ryan'ın bu 48 milyar küsurluk izlenmelerinin her biri 30 saniye bile olsa, izlenme süresinin toplamı hayatının 4500 katından fazlaya tekabül ediyor.

Ryan, üst üste üç yıldır YouTube'un en fazla para kazanan çocuk yıldızı. Dokuz ayrı kanalı bulunan Ryan, Forbes dergisine göre geçen yıl 30 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

Bunun önemli bir kısmı markalı ürünlerden geliyor. Ryan (daha doğrusu ebeveyni) yaptığı anlaşmalarla 30 ülkede 1600'den fazla ürüne adını verdi. Bu ürünler arasında spor ayakkabılar, pijamalar, Roblox oyunu, nevresimler, saatler, spor ürünleri, su şişeleri, mobilyalar, diş macunları ve tabii oyuncaklar bulunuyor.

Ryan'ın YouTube'daki videolarının yanı sıra, iki ayrı kanalda yayınlanan "Ryan's Mystery Playdate" (Ryan'ın Esrarlı Oyun Randevusu) ve "Super Spy Ryan" (Süper Ajan Ryan) isimli biri Emmy adayı iki programı; bir de kendi streaming kanalı var. Ryan'ın animasyona dönüştürülmüş süperkahraman alter egosu Red Titan da bu yıl ikinci kez Şükran Günü geçidinde yer alacak.

Dijital içeriğe odaklı bir yaratım ajansı olan Moving Image & Content'in kurucusu Quynh Mai, ABD'de yayımlanan TIME dergisine yaptığı açıklamada, "Ryan, tartışmasız YouTube'un veliaht prensi" diye konuştu.

RYAN'I BU NOKTAYA GETİREN NEYDİ?

Peki daha ergenliğe bile adım atmamış bir kişi nasıl milyonlarca dolarlık bir medya imparatorluğunun lideri haline gelebildi? Daha da önemlisi YouTube'daki sayısız kanal ve üretici arasında Ryan'ın bu derece öne çıkmasını sağlayan şey neydi? Bu soruların cevapları kısmen Ryan'ın sıra dışı bir çocuk olmasında da yatıyor elbette ama daha da önemlisi son 10 yılda eğlence, iş dünyası, teknoloji ve aile kavramlarının değişimini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Ryan "çocuk" anlamına gelen "kid" kelimesiyle, "etkileyici" anlamına gelen "influencer"ın birleşiminden oluşan kidfluencer'ların en ünlüsü. Kidfluencer olgusu ise birçok ebeveyn, kurum ve çocuk gelişim uzmanı için ciddi bir dehşet kaynağı.

Zira günümüzde ABD'deki her 10 çok takipçili YouTube kanalından dördü çocuklara hitap ediyor. Yakın zamanda Senato'da gündeme gelen bazı yasalarla, Ryan'ın ve diğer çocuk yıldızların faaliyetlerinin kısıtlanması gündemde. Diğer yandan Ryan'ın yükselişi çocukluk kavramının değişimini de en iyi şekilde yansıtırken birçokları şişeden çıkan cini geri göndermek için artık çok geç olduğunu düşünüyor.

3,5 YAŞINDA "BEN DE YOUTUBE'DA OLMAK İSTİYORUM" DEDİ

Herkesin hemfikir olduğu bir nokta var ki o da Ryan'ın ününün önemli bir kısmını zamanlamaya borçlu olması. Ryan, 2015 yaşında annesi Loann Guan'a (aile ünlü olduktan sonra daha rahat etmek için soyadlarını Kaji olarak değiştirdi), "Ben de o çocuklar gibi YouTube'da olabilir miyim?" diye sorduğunda henüz 3,5 yaşındaydı.

Fen bilgisi öğretmeni olan anne Loann, o sırada bahar tatili için çocuklara uygun içerikler arıyordu. O ve eşi Shion, üniversitedeyken bol miktarda YouTube izlemişti. Formatlara ve algoritmanın çalışma mantığına hakimdiler.

Aynı zamanda teknolojik değişimler online videoları çocuklar için çok daha erişilebilir bir hale getiriyordu. Mai'nin deyişiyle "Ryan piyasaya adım attığında mükemmel bir fırtına yaşanıyordu". ABD'de diz üstü bilgisayar fiyatları oldukça düşmüştü. Bu nedenle ebeveynler tabletleri bırakıp bilgisayarlara geçiyordu. YouTube Kids uygulaması da yeni devreye alınmıştı. Mai, "Anne babalar tabletlerini eğlensinler diye çocuklarına vermeye başladı. Bu da çocukların internette çok daha rahat dolanmasını sağladı" dedi.

Diğer yandan çocuk bakımında zorlanan ebeveynler için de tabletler ufaklıkları meşgul eden birer kurtarıcı oldu. Michigan Üniversitesi'nden çocuk gelişimi uzmanı Dr. Jenny Radesky, TIME'a, "Çocuklar için ekrandaki bol miktarda renk, hareket ve sesler, beşiğin üzerine asılan döner oyuncaklara benzer bir etki yapıyor" dedi ve ekledi: "Sakinleşiyorlar, odaklanıyorlar. Araştırmalar vücut hareketliliğinin azaldığına işaret ediyor.

KUTU AÇMA VİDEOLARININ ALTIN ÇAĞI

2015 sonrası dönem aynı zamanda "yaratıcı ekonomisi" denen modelin de büyüme çağı oldu. Dijital reklam teknolojisinin ilerlemesiyle reklamcılar, sıradan bir kişinin (yani bir influencer'ın) takipçilerine yönelik mikrohedeflemeler sayesinde, ünlüleri kullandıkları reklamlara kıyasla daha fazla gelir elde ettiklerini fark ettiler. Kaji'ler YouTube'a girdiklerinde en popüler içerik kutu açma videolarıydı. Videolarda yetişkinler ayakkabı ya da makyaj malzemelerinin çocuklar ise oyuncakların kutularını açıyordu.

Loann ve Ryan da aynı şeyi yaptı. Ancak Ryan bebekliğinde pek fazla oyuncakla oynamayı sevmiyordu. Bir tane favori oyuncağı vardı, o da uzaktan kumandalı otomobiliydi. (Babasına bakılırsa daha 6 aylıkken otomobilin kumandasını nasıl işleteceğini öğrenmişti.) Bu nedenle tüm akrabaları Ryan'a hediye olarak oyuncak arabalar alıyordu.

Kutu açma trendi Dev Yumurta trendine dönüştüğünde, Loann, kâğıt hamurundan bir yumurta yapıp bu arabaları da içine doldurdu. Sonuçta ortaya çıkan video o zamanlar adı Ryan's ToysReview (Ryan'ın Oyuncak Değerlendirmeleri) olan kanalının uçuşa geçmesini sağladı. Baba Shion, "O video sonraki iki yıl boyunca kanalımızdaki en popüler içerik oldu" diye konuştu. (Video üzerinde şu an 1 milyardan fazla izlenme bulunuyor.)

OKUMA YAZMA BİLMEYEN ÇOCUKLAR YORUM 'YAZIYORDU'

Başlangıçta videonun altına gelen yorumlar Kaji ailesi için biraz endişe vericiydi çünkü hiçbir anlama gelmeyen çeşitli harf öbeklerinden oluşuyorlardı. Daha sonra Ryan'ın da başka videoların altına bıraktığı yorumları fark edince olayın ne olduğunu anladılar. Henüz okuma yazma çağında bile olmayan çocuklar rastgele bastıkları harflerle kendilerince yorumlar yazıyorlardı.

Shion, "İzlenmelerin çoğunluğunun Asya ülkelerinden geldiğini de fark ettik" dedi. O dönemde YouTube Asya'ya açılıyordu ve Ryan'ınkiler gibi videolar önemli bir boşluğu dolduruyordu. Shion Japonya, Loann ise Vietnam doğumluydu. Mai, "Birçok azınlık için YouTube, kendileri gibi insanları görebildikleri yer oldu" yorumunu yaptı.

Ryan's ToysReview kısa süre içinde YouTube'un en popüler kanallarından biri haline geldi. 2016 yılında hem anne hem de baba tam zamanlı olarak video üretmek için işlerini bırakmak zorunda kaldılar.

Cornell Üniversitesi mezunu bir yapı mühendisi olan Shion, bu noktada kanalın bütün yükünü 5 yaşındaki Ryan'ın sırtına yüklemenin tehlikesini fark etti. Üretim ekibini genişlettiler ve daha fazla içerik için Ryan'ın karakterinden esinlenilmiş çeşitli animasyonlar hazırlattılar. (Diğer yandan Shion ve Loann'in de kendi videoları ve oyunlar oynadıkları kendi kanalları bulunuyor.)

2017'DE DENEYİMLİ PROFESYONELLER DEVREYE GİRDİ

2017 yılına gelindiğinde, Ryan, eski bir Disney ve Makes Studios yöneticisi olan Chris Williams'ın dikkatini çekti. Bu pozisyonları sayesinde medya tüketimi trendlerindeki değişimi birebir takip etmekte olan Williams, "Lineer televizyon reytinglerinin bir uçurumdan aşağı yuvarlandığını gördüm. Çocukların ve ailelerin akın akın YouTube'a gittiğini gördüm" dedi.

Disney'deki deneyimi sayesinde bir imtiyaz yapısı oluşturmanın önemine de hâkim olan Williams, "YouTube'da, Disney Channel'ın tamamından daha fazla izlenen yıldızlar, karakterler ve fikri mülkiyet var. Neden onları da aynı şekilde düşünmüyoruz ki?" diye konuştu.

Williams, bu noktadan hareketle 2017'de YouTube yıldızlarıyla lisanslama anlaşmaları yapmak için Pocketwatch isimli şirketi kurdu. Kendi kurdukları prodüksiyon şirketi Sunlight Entertainment ile Kaji'ler Pocketwatch'un ilk ortaklarından oldu.

REKLAM VERENLER ÇOCUK KANALLARINDAN KAÇTI

Bu hamlenin zamanlaması da çok doğruydu zira ne büyüklükte bir içeriğin küçük çocukları hedeflediğini görenler sadece markalar değildi. Ebeveynler, çocuk gelişim uzmanları, medya izleme kuruluşları ve yasa yapıcılar da bu gerçeği fark etti ve birçoğu gördüğünde hiç hoşlanmadı. Bazı videolarda yetişkinler uygunsuz biçimlerde oyuncaklarla oynuyordu. YouTube'un bazı aileleri yıkıldı. Bazıları ise tık almak uğruna çocuklarına kötü davranmaya başladı.

Hal böyle olunca reklam verenler de geri çekildi. YouTube belli videolardan yorum kısmını kaldırdı ve bu içerikleri reklama kapattı. Ama yeterli olmadı. 2019 yılında YouTube ve şemsiye kuruluşu Google, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve New York Eyalet Savcılığı tarafından reşit olmayan bireyler hakkında veri topladığı ve Çocukların İnternet Mahremiyetinin Korunması Yasası'nı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Şirket ceza olarak 170 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

2020 yılına gelindiğinde YouTube üreticilerden videoların çocuklar için üretilip üretilmediğini belirtmelerini şart koştu ve çocuk videolarına kişiselleştirilmiş reklam basmayı bıraktı. Birçok çocuk merkezli kanal ciddi gelir kaybına uğradı. Ancak büyük marka anlaşmaları sayesinde Kaji'ler yollarına devam etti. Williams TIME'a yaptığı açıklamada, Kaji ailesinin kanallarının şirketinin en fazla para getiren markası olduğunu belirtti.

KUTU AÇMA VİDEOSU İZLEMENİN ÇOCUKLARA ETKİSİ NE?

Alınan bu önlemlerle çocuklara reklam gösterme sorunu nispeten önlendi ama çocukların saatler boyunca kutu açma videosu izlemesinin eğitimdeki ve sosyal gelişimdeki rolüne dair şüpheler geçerliliğini koruyor. Beyin gelişiminde medya tüketimi çeşitlerinin etkisine dair yapılmış çok fazla açıklama yok ama olan az sayıdaki çalışma da çok umut verici değil.

ABD'de Colorado Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ebeveynlerin yüzde 78'i çocuklarının düzenli olarak kutu açma videosu izlediğini, yüzde 17'si ise izleme sürelerinin haftada 3 ila 9 saat arasında değiştiğini söyledi. Bu araştırmayı 2019 yılında bir gazetecilik konferansında sunan reklamcılık profesörü Harsha Gangadharbatla, "Bir çocuğun kutu açma videolarını izleme süresi uzadıkça, anne babasından bir şeyler isteme ve bu şeyler alınmadığında öfke krizlerine girme ihtimali de artıyor" diye konuştu.

Başka araştırmalar da çocukların medyada karşılaştıkları figürlerle parasosyal (sosyal normların üstünde) ilişkiler kurduğuna işaret ediyor. Boston Çocuk Hastanesi Dijital İyilik Laboratuvarı'nın direktörü pediatrist Dr. Michael Rich, "Dünyayı anlamaya çalışan gelişme aşamasında bir beyne sahipler. Eğer gelişme aşamasındaki bu beyne 'Bak Ryan oyuncağıyla ne kadar mutlu!' mesajı güçlü bir biçimde verilirse, tabii ki o çocuk 'Ben de bundan istiyorum' diyecektir" yorumunu yaptı.

ÖRTÜLÜ REKLAM SUÇLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDILAR

YouTube ve Google, 170 milyon dolarlık cezayı ödemeden çok kısa bir süre önce kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Truth in Advertising (Reklamda Doğruluk - TINA), Kaji'ler FTC'ye şikayet etti. O sırada kanalın ismi Ryan's ToyReview'dan Ryan's World'e değiştirilmişti. TINA'nın yaptığı incelemede, Ryan'ın kanaldaki en popüler 200 videonun yüzde 90'unda 5 yaş ve altı çocuklara hitap edecek oyuncaklarla oynadığı tespit edildi. Kurumun şikayetinde videolardaki reklamların net bir biçimde belirtilmediği ifade edildi. TINA'nın yönetici direktörü Bonnie Patten, yaptığı açıklamada, "Reklamlar bazen bir yetişkinin bile anlayamayacağı kadar örtülü; bazen de çocukların organik içerikle reklamı ayırt edemeyeceği bir vaziyette" ifadelerini kullandı.

Williams ise Kaji ailesinin günah keçisi ilan edildiğini çünkü en büyük hedef olduklarını söyledi. Ailenin bilim deneyleri ve seyahat videolarıyla daha eğitici içeriklere yöneldiğini de belirten Williams, diğer yandan kendisinin daha fazla araştırmaya ve düzenlemeye açık olduğunu da belirtti. Williams şöyle konuştu:

"Tüm bunların etkileri beni endişelendiriyor. Sadece YouTube'da ve diğer platformlarda gördüklerimiz değil, sinema ve televizyon da buna dahil. Kimse bu işleri araştırmak istemiyor. Sadece 'Bu benim çocukluğumdakinden farklı bir şey, öyleyse kötü olmalı' diye büyük laflar etmek istiyorlar."

İNSANLAR RYAN'IN OYUNCAKLARLA OYNAMASINI GÖRMEK İSTİYOR

Kaji'ler ise içerikleri etiketlerken belirlenen çerçeveye uyduklarını söyledi. Ancak Loann, "En başa dönebilsem, videolara ilk günden itibaren daha fazla eğitici içerikler katmaya çalışırdım" diye konuştu. Ailenin videoları bir hukuk ekibi tarafından inceleniyor ama ekiplerinde bir çocuk gelişimi uzmanı bulunmuyor.

Kaji ailesi için en basit çözüm kutu açma videolarını kanaldan kaldırıp yenilerini çekmeye de bir son vermek. Sonuçta Sunlight Entertainment tüm kanalları genelinde haftalık 25 yeni video yayınlıyor. Ancak Shion, "ABD'deki anketlerde kutu açma videoları bir numara. İnsanlar halen Ryan'ın oyuncaklarla oynadığını görmek istiyor" sözleriyle buna neden sıcak bakmadıklarını anlattı.

Diğer yandan YouTube, geçtiğimiz ağustos ayında "aşırı ticari içerikleri" YouTube Kids uygulamasından kaldıracağını ve sponsorlu videoları daha net işaretleyeceğini açıkladı. 30 Eylül'de Kongre'nin sosyal medya şirketlerini mercek altına almasıyla, KIDS Yasası gündeme geldi. Bu yasa geçerse, YouTube gibi siteler çocuklara kutu açma videoları öneremeyecek.

VİDEOLARIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ DOĞALLIĞI

Ne var ki Pandora'nın kutusu çoktan açıldı. Şu an Ryan'ın markalı oyuncakları her yerde karşımıza çıkıyor. Onun yolundan yürüyen bir dizi yeni TikTok, Instagram ve YouTube yıldızı da var. Kidfluencer'lar artık kendileri birer oyuncak haline gelmiş durumda.

Alıcı gözle bakıldığında Ryan'ın videolarında çok fazla eğlence yok. Prodüksiyon kalitesi amatörce, hikaye anlatımı da yok. Ama bütün bunlar kasıtlı. Çünkü Kaji'ler sanatçı değil ebeveynler. Video üretmeye başlama sebeplerini de "Çocuğumuz istiyordu, iyi de yapıyordu" sözleriyle açıklıyorlar. Loann, "Birden fazla tekrar almıyoruz. Ryan ne verirse onu kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Videoların bu ev yapımı halinin, çocuklar için bir arkadaşlarının evine oynamaya gitmiş hissini uyandırmasını da istiyorlar. Shion, "İzleyicilerin videolarımızı birbiri ardına seyretmesini istemiyoruz. Bizim isteğimiz çocukların videomuzu izlemesi, sonrasında buradan aldığı ilhamla bir şeyler yapmak istemesi ve tabletini elinden bırakması" diye konuştu. Tam da bu nedenle pandeminin ilk dönemlerinde çocukları bir arkadaşlarıyla birlikte ders çalışır gibi hissettirmek için Ryan'ın ödev yaparken çekilmiş videoları da kanalda yayınlandı.

Ancak videoların çocukları oynamaya yönlendirip yönlendirmediği belli değil. Bazı Ryan's World videolarının saatlerce sürmesi de bir yere kadar tembelliğe mahal olduğuna işaret ediyor. Birçok ebeveyn ise kanaldan nefret ediyor ve Common Sense Media gibi platformlarda Ryan'a 1 yıldızlı yorumlar bırakıyor.

RYAN YÜZÜNDEN YOUTUBE'A TÖVBE EDEN BABA DA VAR MEMNUN OLAN ANNE DE

Örneğin Teksas'ta yaşayan Mike Lutringer, Ryan's World nedeniyle YouTube Kids'e tövbe edenlerden. Lutringer'in ikinci kızı dünyaya geldiğinde, o ve eşi bebeğe zaman ayırabilmek için çözümü büyük çocuklarına eğitici bir Ryan videosu izletmekte buldu ama pişman oldu. Lutringer, "İş hızla pazarlama ve satış ve değerlendirmeye dönüyor. Nasıl bir çocuğun dikkatini çekecek şekilde tasarladıklarını görebiliyorsunuz" dedi.

Illinois'de yaşayan Dylana Carlson ise aynı fikirde değil. Carlson, pandemi döneminde çocuklarının Ryan'ı ve başka bir kidfluencer'ı izleyip onların oynadıkları gibi oynama planları yaptıklarını, ara sıra da internet arkadaşlarıyla oynamak istediklerini söyledi. Carlson, "Bence bu ekrandaki çocuklarla gidip tanışabileceklerini düşünüyorlar. Zaman zaman 'Bu üzücü bir şey mi?' ya da 'Bu tuhaf bir durum mu?' diye düşündüğüm oldu. Ama şirketler para ödedikleri birilerini Örümcek Adam gibi giydirip markete yolluyor. Bunun ne farkı var?" diye konuştu.

Reklamcı Quynh Mai, bunun Ryan'ın başarısının sırlarından biri olduğunu söyledi ve ekledi: "Bence bu çocuklar gerçekten çok yalnızlar. Ryan onlara duygusal bir bağ sunuyor."

Ryan'ın kamera karşısındaki rahatlığı ebeveynini bile şaşırtıyor. Anne Loann ve baba Shion, kendi videolarını çeken ikiz kız kardeşlerinin Ryan kadar rahat ve doğal olmadığını vurguluyor.

OKULA VE SPORA GİDİYOR, PİYANO ÇALMAYI ÖĞRENİYOR

Bir yanda tüm bunlar yaşanırken, diğer yanda Ryan karşısına çıkan her türlü oyuncak, oda ve duruma dair heyecanını hiç kaybetmeden videolar çekmeye devam ediyor. Okulu, özellikle matematik derslerini seviyor. Yüzmeye, futbol oynamaya ve tekvandoya da gidiyor ama favori sporu jimnastik. Beslenme çantasını bulamamaktan nefret ediyor. Hayalindeki süper güç ise süper hızlı olmak. Büyüdüğünde bir oyun geliştirici ya da YouTube'a eğlenceli videolar çeken bir komedyen olmak istiyor.

Pandemi döneminde Ryan da neredeyse tüm çocuklar gibi evde eğitim gördü. Loann, Ryan'ın akranlarından geri kalıp kalmadığını görmek için bir sınav yaptığında aksine birkaç sınıf ileride olduğunu fark etti. Zaten ailenin bu yıl Hawaii'ye taşınmasının sebeplerinden biri de bu: Ryan'ı akademik anlamda daha zorlayıcı bir okula göndermek.

Diğer sebep ise biraz ironik. Loann ve Shion, Ryan ile ikiz kız kardeşlerinin Houston'da çok fazla ekranların karşısında zaman geçirdiğini düşünerek doğayla daha iç içe olabilecekleri Hawaii'yi tercih etti. Artık ailece başlangıçta Ryan'ın biraz yorucu bulduğu uzun yürüyüşlere çıkabiliyorlar. Diğer yandan Ryan piyano ve Japonca öğrenmeye de başladı ama bunları çok sevdiği söylenemez.

RYAN'IN RAHATLIĞINA AİLESİ DE ŞAŞIRIYOR

Ryan'ın ebeveynleri için iki farklı yorum yapmak mümkün: Birincisi zengin olup hayatlarını yaşamak için çocuklarını kamera önüne sürmüş olmaları. İkincisi ise tesadüfen çocuklarının yıldız olacağı bir dünyaya adım atıp buna ayak uydurmaya çalıştıkları. Kaji'ler bu ikinci açıklamayı savunuyor ve Ryan'ın kamera önündeki becerilerinin kendilerini de herkes kadar şaşırttığını söylüyorlar. Ryan çoğu zaman çekim esnasında videoyu bambaşka bir boyuta taşıyor, çekim sırasında montajdan sorumlu görevlilere hangi efektlerin kullanılmasını istediğine dair direktifler veriyor.

Baba Shion, "Kameranın önünde de arkasında da Ryan hep aynı. İzleyicileriyle samimi bir bağ kuruyor" diye konuştu. Bunu bir ebeveynin övünmesi olarak da görmek mümkün elbette. Ancak Anne Loann Ryan'ın 5 yaşındaki kız kardeşlerinin de videolar çektiğini ama "Ryan kadar doğal olamadıklarını" belirtti. (Kızların da kendi oyuncak markaları olduğunu da söyleyelim.)

Aradan geçen zamanın Kaji ailesi için hep keyifli olduğunu söylemek de mümkün değil. Örneğin 2003 yılında bir mağaza hırsızlığı nedeniyle 1 ay hapis cezasına çarptırılan Loann'le ilgili bu gerçek Ryan ünlü olduktan sonra dillere pelesenk oldu. Arkansas'ta yaptıkları bir etkinlikte aşırı kalabalık sonucu yaşanan izdiham da aileyi derinden sarstı.

RYAN'I TAHTINDAN KİM İNDİREBİLİR?

Loann ve Shion, Ryan'ı deli gibi çalıştırdıkları yorumlarını da reddediyor. Loann buna örnek olarak "Ryan's Mystery Playdate" setinde yaşanan bir olayı gösterdi. Ryan'ın ayak bileğini sakatlamasıyla sonuçlanan bu olayın ardından yapım ekibi senaryoyu değiştirerek Ryan'ın sahnelerini oturarak çekmesini sağladı. Kısa bir aradan sonra çekim devam etti. Loann, bunu kabul ettiğini belirtti ancak "Eğer evde aynı şey olsa 1-2 hafta çekimlere ara verirdik" diye konuştu. Dizi çekimleri için bir süreyi Los Angeles'ta geçirmek zorunda olacaklarını da kabul eden Kaji'ler, Ryan'ın videolarının haftada sadece birkaç saatlik bir iş olduğunu, onun dışında oğullarının spor yapıp diğer çocuklar gibi okula gittiğini belirtti.

Shion'u en çok endişelendiren şey, diğer ailelerin umursamaz bir tavırla Ryan'ın başarısını tekrarlamaya çalışması. Çünkü Ryan kidfluencer'ların en önemli temsilcisi ve örnek davranışlar sergilemeyen herhangi bir YouTube ebeveyninin yaptıklarının faturası yine Ryan'a kesilecek. Bu nedenle Pocketwatch ve YouTube hem ebeveyn hem de programcı olmak isteyenler için rehberler hazırlıyor. Shion da sektör standartlarını belirlemek için diğer YouTube ebeveynlerinin de dahil olacağı bir çalışma grubu kurmaya hazırlanıyor. Kaji'ler ayrıca YouTube'dan kazandıkları gelirin bir kısmının çocukları için açtıkları tröst hesaplarına yattığını, Ryan'ın televizyondan kazandığı gelirin de başka bir tröst hesabına gittiğini söyledi.

Şu an YouTube'da Ryan'dan fazla abonesi olan başka çocuklar var. Ryan'ın ebeveynlerine göre bu oldukça rahatlatıcı bir durum. Loann, "YouTube'un Ryan'ın gelecekteki kariyeri olmasını istemiyorum. Başka bir şey yapmasını gerçekten isriyoruz. Şu an böyle devam ediyoruz çünkü Ryan keyif almaya devam ediyor" diye konuştu. Ama burada sorulması gereken bir soru var: Ryan'ı kendisi için mükemmel olan bu platformdan ayrılmaya ikna edebilecekler mi?

TIME dergisinde yayınlanan "How Ryan Kaji Became the Most Popular 10-Year-Old in the World" başlıklı haberden derlenmiştir.