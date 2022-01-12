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Saddam’ın yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday

#Irak#Saddam#Rızgar Emin
Saddam’ın yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday

Irak'ta 2006 yılında idam edilen eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’i yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

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Irak’ta geçtiğimiz Ekim ayında yapılan genel erken seçimlerden sonra ilk oturumunu gerçekleştiren Irak Meclisi'nde Başkanlık Divanı’nın seçilmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular da başladı. 2006 yılında idam edilen ve ülkenin 5. cumhurbaşkanı olan Saddam Hüseyin’i yargılayan hakimlerden Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu. Ülkedeki demokrasi sürece inandığını belirten ve seçime bağımsız olarak giren Rızgar Emin, Irak Meclisi’ndeki Kürt siyasi taraflardan destek istedi.

Irak’ta anayasada herhangi bir madde yer almamasına rağmen 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığına Kürtler, Başbakanlığa Şiiler ve Meclis Başkanlığına Sünniler seçiliyor.

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#Irak#Saddam#Rızgar Emin

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