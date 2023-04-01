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ABD'nin o dÃ¶nemki baÅŸkanÄ± George W. Bush, 19 Mart 2003 tarihinde Ã¼lkenin tepeden tÄ±rnaÄŸa kitle imha silahlarÄ± ile dolu olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek Irak'Ä±n iÅŸgal edilmesi emrini verdi. ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin baÅŸkent BaÄŸdat'a girmesi sonrasÄ± ortadan kaybolan dÃ¶nemin lideri Saddam HÃ¼seyin 13 AralÄ±k'ta Kuzey Irak'ta bir delikte saklanÄ±rken bulundu.

"Ä°LK BAÅžTA KORKTUM"

Saddam HÃ¼seyin'in yakalanmasÄ± sonrasÄ± ABD yÃ¶netimi, Ã¼lkenin ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli sorgulamalardan birini yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere FBI ajanÄ± George Piro'yu gÃ¶revlendirdi.

Ä°Ã§eri kimsenin girmesine izin verilmediÄŸi sorgu odasÄ±nda yedi aylÄ±k bir sÃ¼re boyunca Saddam HÃ¼seyin'le konuÅŸan FBI ajanÄ±, CNN'den Peter Bergen'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼slerinin kendisini arayÄ±p "Saddam HÃ¼seyin'le bir yÄ±l geÃ§irmeye hazÄ±r ol" dediÄŸini ve bunun onu ilk baÅŸta korktuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.



FBI ajanÄ± George Piro/FBI

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"30 SANÄ°YE Ä°Ã‡Ä°NDE 2 ÅžEYÄ° HEMEN ANLADI"

GÃ¶revini iyi bir ÅŸekilde yerine getirmek iÃ§in hemen gidip Saddam HÃ¼seyin ile ilgili kitaplar alan ve hayatÄ±nÄ± baÅŸtan sona inceleyen Piro, onunla ilk tanÄ±ÅŸmasÄ±nda devrik liderin kendisine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 30 saniye iÃ§inde 2 ÅŸeyi hemen anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±;

"Ä°Ã§eri girdiÄŸimde ona adÄ±mÄ±n George Piro olduÄŸunu ve onu sorgulamak iÃ§in gÃ¶revlendirildiÄŸimi sÃ¶yledim. Bana baktÄ± ve 'sen LÃ¼bnanlÄ±sÄ±n' dedi. Ona ailemin LÃ¼bnanlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledim. Sonra bana Hristiyan olduÄŸumu sÃ¶yledi. BunlarÄ±n onun iÃ§in sorun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. Bana 'kesinlikle hayÄ±r' dedi. LÃ¼bnanlÄ±larÄ± seviyordu"

7 aylÄ±k geÃ§irdikleri sorgulama sÃ¼reci hakkÄ±nda dikkat Ã§eken detaylar veren Piro ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

"BaÅŸlangÄ±Ã§ta onu sadece sabahlarÄ± gÃ¶rÃ¼yordum. Resmi sorgulamalar haftada bir ya da iki kez yapÄ±lÄ±yordu ve birkaÃ§ saat sÃ¼rÃ¼yordu. Zaman geÃ§tikÃ§e onunla daha fazla bire bir zaman geÃ§irmeye baÅŸladÄ±m. Ã–zellikle ilk birkaÃ§ ayda amacÄ±m onu â€‹â€‹konuÅŸturmaktÄ±.

Hayatta neye deÄŸer verdiÄŸini, neyi sevdiÄŸini, sevmediÄŸini sordum. BÃ¶ylece tarihten sanata, spordan siyasete kadar her ÅŸeyi konuÅŸtuk."



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CIA'in o dÃ¶nem kullandÄ±ÄŸÄ± geliÅŸmiÅŸ sorgulama tekniklerini kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Piro, "Saddam dÃ¼rÃ¼st, aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼ ve konuyu tartÄ±ÅŸmaya istekli olduÄŸunu hissedene kadar kitle imha silahlarÄ± veya El Kaide'den bahsetmeyecektim" dedi ve sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti;

"Daha sonraki konuÅŸmalarÄ±mÄ±zda bana Usame bin Ladin'i sevmediÄŸini ve El Kaide'nin ideolojisine inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ABD yÃ¶netiminin elinde olduÄŸundan endiÅŸe ettiÄŸi kitle imha silahlarÄ±na sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu. Ona gÃ¶re Ã¼lkesinin en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸmanÄ± ABD ya da Ä°srail deÄŸil, Ä°ran'dÄ±. Elinde kitle imha silahlarÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylerken amacÄ± Ä°ran'Ä± korkutmaktÄ±"Â