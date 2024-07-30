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Sabotajın arkasından aşırı sol çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Paris Olimpiyat Oyunları#Sabotaj
Sabotajın arkasından aşırı sol çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

Fransa’da Paris Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi öncesinde trenyollarına düzenlenen sabotajın arkasından aşırı sol gruplar çıktı.

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Fransız güvenlik kaynakları AFP ajansına yaptıkları açıklamada demiryolu saldırılarla bağlantılı olarak SNCF demiryolu şirketinin bir tesisinde çalışan aşırı solcu bir aktivistin tutuklandığını söyledi. İçişleri Bakanı Gerald Dermanin ise dün France 2TV kanalına verdiği demeçte, saldırıların “ayrıntılı, isabetli ve iyi hesaplanmış” olduğuna dikkat çekerek “Bu aşırı solun geleneksel eylem biçimi” ifadelerini kullandı. Saldırıyla ilişkili olabilecek birkaç kişinin tespit edildiğini aktaran Bakan, bu kişilerin yönlendirilmesi sonucu mu yoksa kendi başlarına mı hareket ettiklerinin araştırıldığını söyledi.  Eylemlerde demiryolu hatlarının sinyal istasyonları ve kabloları zarar görmüş, seferler aksamıştı. Sabotajın arkasında Rusya olabileceği şüphesi de ortaya çıkmıştı.

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İNTERNETE SALDIRI

Ülkedeki altyapı sabotajlarına önceki gece bir yenisi daha eklendi. Fransa’nın Herault, Bouches-du-Rhone, Oise, Meuse, Drome ve Aude bölgelerinde fiberoptik kabloların kesilmesiyle telefon hatları ve internet bağlantılarında kesintiler yaşandı.

 

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#Fransa#Paris Olimpiyat Oyunları#Sabotaj

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