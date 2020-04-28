‘Sabırlı olun’

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedavisinin ardından dün işe döndüğü ilk günün sabahı halka seslendi. Başbakan Johnson sözlerine, “İsteyebileceğimden çok daha uzun bir süredir masamdan uzakta olduğum için üzgünüm” diyerek başladı. Kendisine vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve sorumluluk üstlenen herkese teşekkür eden Johnson, salgının ülkenin 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığı en büyük zorluk olduğunu söyledi. Johnson, ancak bununla beraber salgınla mücadelede ilerleme kaydettiklerini, hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde daha az kişi bulunduğunu belirterek, bunların salgında tepe noktasının geçilmekte olduğunu gösterdiğini belirtti.

‘BU, BİR FIRSAT ANI’

Halka mesajlar veren Başbakan Boris Johnson, “Sizden sabırsızlığınızı kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü bu mücadelenin ilk aşamasının sonuna geldiğimizi ve çekilen tüm acılara rağmen neredeyse başardığımızı biliyorum” dedi. Tedbirler ve halkın bunlara uyması sayesinde “gidişatı değiştirdiklerini” vurgulayan Boris Johnson, “Bu bir fırsat anı, avantajlarımızı öne sürme anı ancak aynı zamanda maksimum risk anı da” dedi.

‘KAYGILARI ANLIYORUM’

Bu ‘belirgin başarıya’ bakanların kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını soracaklarını bildiğini söyleyen Johnson, iş dünyasının ‘endişelerini’ ve ‘aciliyetini’ anladığını belirtti. Johnson, “Bu aynı zamanda hükümet için de aciliyet arz eden bir durum. Ancak ikinci bir dalga, virüsün kontrolünü kaybetme ve çoğalma oranının artma riskini görmeliyiz. Çünkü bu sadece yeni bir ölüm ve hastalık dalgası değil aynı zamanda ekonomik bir felaket anlamına da geliyor” diye konuştu.

22 GÜN SONRA İŞBAŞI YAPTI

Başbakan Johnson’ın 27 Mart’ta COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. 10 gün geçmesine rağmen iyileşmeyen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Johnson, 9 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan’da taburcu edilmişti. Johnson göreve dönmeden önce bir süre Chequers Başbakanlık Konutu’nda dinlenmişti.

ÖNLEMLER İLK SAFHADAN SONRA HAFİFLETİLECEK

BAŞBAKAN Johnson konuşmasında, ilk aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından hastalığın baskılanacağı, bulaşma oranının düşeceği, ekonomik ve sosyal önlemlerin kademeli olarak hafifletileceği ikinci aşamaya geçileceğinin altını çizdi. Ülkede 23 Mart’ta alınan önlemler kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. Hafta sonu ise İngiltere’de devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen sahillerin dolup taşması dikkat çekti. İngiltere’de koronavirüse bağlı ölümler 20 bin 700’ü, vaka sayısı da 152 bin 800’ü aşmış durumda.