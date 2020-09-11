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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sabıkalı kamp Avrupa’nın en kötüsü

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Sabıkalı kamp Avrupa’nın en kötüsü
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Ege’de Ayvalık’ın karşısındaki Midilli Adası’nda bulunan ve yaklaşık 13 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, çarşamba günü çıkan yangınlar sonucu küle döndü.

Yangınlardan kaçan binlerce sığınmacı, dün gece yollarda ve tarlalarda sabahladı. Kampta yaşayan ve refakatçisi olmayan 406 çocuk, AB ülkelerine gönderilmek üzere Atina’ya götürüldü. Sığınmacı çocuk ve kadınların bir bölümünün barınmaları için adaya yolcu gemisi tahsis edildi. Moria, Avrupa’nın en kötü sığınmacı kampı olarak biliniyor. 2200 kişilik kapasitesinin tam 6 katı sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria’da 2016’dan bu yana tam 7 kez isyan çıktı. Kampta 70 kişiye bir tuvalet düşüyordu, bir çadırda 15 kişi kalıyordu.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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