Sabıka fotoğrafını Oval Ofise astı

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Oval Ofis’e girebilmek için geçilen koridorun sonuna denk gelen duvarda New York Post’un Trump’ın sabıka fotoğrafının yer aldığı birinci sayfasının çerçevelenerek asıldığı dikkati çekti.

HİLEYLE SUÇLANMIŞTI

Beyaz Saray özel kalem müdür yardımcısı Dan Scavino, 25 Ağustos 2023 tarihli fotoğrafı “Sevgililer Gününüz kutlu olsun! Güzel Oval Ofise hoş geldiniz” videosu ile sosyal medyada paylaştı. Trump 2023’te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu. Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için “siyasi olarak hedef alınmanın” bir simgesi haline gelmişti. Trump, 2023 yılında dört ayrı davada suçlanmıştı. Sadece eski porno oyuncusu Stormy Daniels’a 130 bin dolarlık sus payı ödenmesiyle ilgili davada iş kayıtlarında tahrifat yapmaktan suçlu bulunmuştu.

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BEYAZ SARAY TEPKİ ÇEKTİ: ‘GÜLLER, MENEKŞELER KAÇAK GELENİ SINIRDIŞI EDERİZ’

Beyaz Saray’ın Instagram hesabından paylaşılan kaçak göçmen karşıtı paylaşımı tepki çekti. Pembe zemin üzerinde Başkan Trump ve sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan’ın fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda “Güller kırmızı, menekşeler mavi, buraya kaçak gelenleri sınırdışı ederiz” ifadeleri yer aldı. Ancak bu paylaşım sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Esas bu sayfayı kim yönetiyorsa onun kovulması gerekiyor” diye yazdı. Başka biri de “Çok amatörce ve iğrenç” ifadesini düştü. Başka biri de “Midem bulandı, düş kırıklığına uğradım. Kim bunun iyi bir şey olduğunu düşünebilir? Beyaz Saray mı? Ne ülke ama” diye tepki gösterdi.