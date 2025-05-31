Sabah uykunuzu açan kahve olmayabilir!

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Slovenya ve Hollanda'daki çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmaya göre, kafeinsiz kahve, özellikle düzenli kahve tüketen bireylerde, tıpkı kafeinli kahve gibi bilişsel performans ve fizyolojik tepkiler üzerinde benzer etkiler yaratabiliyor.

BEKLENTİ BEYNİ KANDIRIYOR

Araştırmanın temel bulgusu: Beklenti etkisi, yani kişinin kahve içtiğinde uyanacağını düşünmesi, beynin ve bedenin bu yönde tepki vermesini sağlayabiliyor. Araştırmacılar, “Katılımcılar kafein beklediklerinde, gerçekten kafein alıp almadıklarına bakılmaksızın, bilişsel ve performans açısından benzer gelişmeler gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Çalışmaya, günde 1-3 fincan kahve içen 20 sağlıklı üniversite öğrencisi katıldı. Katılımcılar, laboratuvara gelmeden önce en az 7 saat uyudu, 8-11 saat boyunca kahve içmedi ve 2 saat yemek yemedi.

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Laboratuvarda önce EEG (beyin dalgası) ve kardiyovasküler ölçümleri yapıldı. Ardından katılımcılar, zihinsel aritmetik testleri ve dikkat gerektiren görevler yerine getirdi.

Science Alert'te yer alan bilgiye göre, daha sonra katılımcılar iki gruba ayrıldı:

Bir grup sadece kafeinsiz kahve içti (plasebo),

içti (plasebo), Diğer grup ise aynı kahveye vücut ağırlığına göre 6 mg kafein tozu eklenmiş haliyle tüketti.

30 dakikalık dinlenmenin ardından testler tekrarlandı.

SONUÇLAR ŞAŞIRTICI

Her iki grupta da kahve içtikten sonra hem beyin dalgaları hem de fiziksel ölçümler değişti. İlginç olan şu ki, kafeinli ve kafeinsiz kahve arasında neredeyse hiçbir anlamlı fark bulunamadı.

Zihinsel aritmetik testlerinde hiçbir grup anlamlı gelişme göstermedi.

hiçbir grup anlamlı gelişme göstermedi. Dikkat testlerinde (reaksiyon süresi) ise her iki grup da hızlandı. Ancak bu gelişme yalnızca kafeinli grup için istatistiksel olarak anlamlıydı.

ise her iki grup da hızlandı. Ancak bu gelişme yalnızca kafeinli grup için istatistiksel olarak anlamlıydı. EEG verileri, dikkatle ilgili beyin dalgalarının her iki grupta da arttığını, ancak yine sadece kafeinli grupta anlamlı olduğunu gösterdi.

Her iki grupta da kan basıncı yükseldi, kalp atış hızı düştü – bu da kahve içme alışkanlığı olan bireylerde sıkça gözlemlenen bir fizyolojik tepki.

Araştırmacılar, "Kahveyi andıran uyarıcılar, içinde kafein olmasa bile, kahveyle benzer düzeyde bilişsel ve fizyolojik tepkiler oluşturabilir" diyerek, kahvenin etkisinin sadece içeriğinden değil, alışkanlık ve beklentiden de kaynaklandığını vurguladı.