Sabah uykunuzu açan kahve olmayabilir!

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Slovenya ve Hollanda'daki çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmaya göre, kafeinsiz kahve, özellikle düzenli kahve tüketen bireylerde, tıpkı kafeinli kahve gibi bilişsel performans ve fizyolojik tepkiler üzerinde benzer etkiler yaratabiliyor.
BEKLENTİ BEYNİ KANDIRIYOR
Araştırmanın temel bulgusu: Beklenti etkisi, yani kişinin kahve içtiğinde uyanacağını düşünmesi, beynin ve bedenin bu yönde tepki vermesini sağlayabiliyor. Araştırmacılar, “Katılımcılar kafein beklediklerinde, gerçekten kafein alıp almadıklarına bakılmaksızın, bilişsel ve performans açısından benzer gelişmeler gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.
Çalışmaya, günde 1-3 fincan kahve içen 20 sağlıklı üniversite öğrencisi katıldı. Katılımcılar, laboratuvara gelmeden önce en az 7 saat uyudu, 8-11 saat boyunca kahve içmedi ve 2 saat yemek yemedi.
Laboratuvarda önce EEG (beyin dalgası) ve kardiyovasküler ölçümleri yapıldı. Ardından katılımcılar, zihinsel aritmetik testleri ve dikkat gerektiren görevler yerine getirdi.
Science Alert'te yer alan bilgiye göre, daha sonra katılımcılar iki gruba ayrıldı:
30 dakikalık dinlenmenin ardından testler tekrarlandı.
SONUÇLAR ŞAŞIRTICI
Her iki grupta da kahve içtikten sonra hem beyin dalgaları hem de fiziksel ölçümler değişti. İlginç olan şu ki, kafeinli ve kafeinsiz kahve arasında neredeyse hiçbir anlamlı fark bulunamadı.
Araştırmacılar, "Kahveyi andıran uyarıcılar, içinde kafein olmasa bile, kahveyle benzer düzeyde bilişsel ve fizyolojik tepkiler oluşturabilir" diyerek, kahvenin etkisinin sadece içeriğinden değil, alışkanlık ve beklentiden de kaynaklandığını vurguladı.
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