Saakaşvili şimdi de açlık grevine başladı

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Dünkü yerel seçimler öncesi ülkeye dönen Saakaşvili, taraftarlarına muhalefete oy verme ve bugün başkent Tiflis’in Özgürlük Meydanı’na çıkma çağrısı da yaptı.

KRİZ Mİ ÇIKARACAK

Ülkede 2004’te gerçekleşen ‘Gül Devrimi’nin lideri Saakaşvili’nin, yıllar sonra ülkesine neden döndüğü ise merak konusu oldu. Gürcistan’da iktidar partisi “Gürcistan Hayali” lideri İrakli Kobahidze, “Gürcistan’ı karıştırmasına, ülkeyi yeni bir buhrana sürüklemesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

GÖZLER SANDIKTA

Ülkedeki krizin aşılması için Avrupa Birliği aracılığıyla yapılan görüşmelerde Gürcistan Hayali, yerel seçimlerde yüzde 43’ten az oy alma halinde genel seçimlere gitme taahhüdünde bulunmuş, sonra bu sözünden caymıştı. Görevini suistimal etme suçlamasıyla karşı karşıya olan ve Ukrayna’da sürgünde yaşayan Saakaşvili’nin tutuklanacağını bile bile dönüşünün perde arkasında, lideri olduğu ve son yıllarda halk desteğini yitirmeye başlayan “Ulusal Birlik Hareketi”ni canlandırmak olduğu öne sürüldü.