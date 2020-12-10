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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 10.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

S-400 yaptırımını da içeren yasaya ilk onay

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
S-400 yaptırımını da içeren yasaya ilk onay
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ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması dolayısıyla yaptırım uygulanmasını içeren 2021 savunma bütçesi tasarısını 78'e karşı 335 oy ile onayladı.

740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA), Temsilciler Meclisi’nde üçte iki çoğunluğu geçerek büyük farkla kabul edildi. Bu tasarıya göre, Türkiye’nin S-400’leri teslim alması “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası” (CAATSA) kapsamında ve NDAA’nın yasalaşmasından sonraki 30 gün içinde Türkiye’de bu sistemin alımına müdahil olanlara yaptırım uygulanması isteniyor.

Haftaya tasarı Senato’dan da en az üçte iki çoğunlukla geçerse Başkan Donald Trump’ın veto hakkı da ortadan kalkmış olacak. Trump daha önce, köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan generallerin adını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesiyle ilgili madde nedeniyle tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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