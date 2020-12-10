S-400 yaptırımını da içeren yasaya ilk onay

740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA), Temsilciler Meclisi’nde üçte iki çoğunluğu geçerek büyük farkla kabul edildi. Bu tasarıya göre, Türkiye’nin S-400’leri teslim alması “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası” (CAATSA) kapsamında ve NDAA’nın yasalaşmasından sonraki 30 gün içinde Türkiye’de bu sistemin alımına müdahil olanlara yaptırım uygulanması isteniyor.

Haftaya tasarı Senato’dan da en az üçte iki çoğunlukla geçerse Başkan Donald Trump’ın veto hakkı da ortadan kalkmış olacak. Trump daha önce, köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan generallerin adını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesiyle ilgili madde nedeniyle tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı.