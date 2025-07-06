Ryanair uçağında panik dolu anlar: Yangın alarmı devreye girdi! Yolcular kanattan atlayarak kaçtı

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RK3446 sefer sayılı 737-800 tipi uçak, taksi sırasında yangın uyarı sistemi devreye girince kalkışını iptal etmek zorunda kaldı. Yolcular ve mürettebat, yangın alarmı nedeniyle şişme kaydıraklar kullanılarak uçaktan indirildi. Yetkililer, tahliye sırasında 18 kişinin hafif yaralandığını kaydetti. 6 yaralının hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Tahliye sırasında bazı yolcuların paniğe kapılarak uçağın kanadından atladığı görüldü. Ryanair, uçaktan atlayan yolcuların yaralandığını ancak durumlarının ciddi olmadığını ifade etti.

Ryanair'dan yapılan açıklamada, yolcuların mağduriyetini gidermek için yedek bir uçak gönderildiği ve seferin yeniden başlatıldığı kaydedildi. Ryanair, yaşanan aksaklıktan dolayı yolcularından özür diledi.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.



The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.



A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2025

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SİSTEM YANLIŞ ALARM VERDİ

Uçakta gerçek bir yangın çıkmadığını belirten Ryanair, sistemin yanlış alarm verdiğini duyurarak, şunları kaydetti:

"Palma'dan Manchester'a giden uçuşumuz, teknik bir arıza nedeniyle yangın uyarı ışığı yandığı için kalkışını durdurdu. Tüm yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi ve terminale alındı. Tahliye sırasında bazı yolcular hafif yaralandı. Mürettebatımız yolculara derhal tıbbi destek sağladı."

Olay sonrası Palma de Mallorca Havaalanı’ndaki operasyonlar kısa sürede normale döndü. Yetkililer, uçağın teknik incelemesinin devam ettiğini ve sorunun kaynağının araştırıldığını bildirdi.