Ryanair uçağında panik dolu anlar: Yangın alarmı devreye girdi! Yolcular kanattan atlayarak kaçtı

RK3446 sefer sayılı 737-800 tipi uçak, taksi sırasında yangın uyarı sistemi devreye girince kalkışını iptal etmek zorunda kaldı. Yolcular ve mürettebat, yangın alarmı nedeniyle şişme kaydıraklar kullanılarak uçaktan indirildi. Yetkililer, tahliye sırasında 18 kişinin hafif yaralandığını kaydetti. 6 yaralının hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Tahliye sırasında bazı yolcuların paniğe kapılarak uçağın kanadından atladığı görüldü. Ryanair, uçaktan atlayan yolcuların yaralandığını ancak durumlarının ciddi olmadığını ifade etti.

Ryanair'dan yapılan açıklamada, yolcuların mağduriyetini gidermek için yedek bir uçak gönderildiği ve seferin yeniden başlatıldığı kaydedildi. Ryanair, yaşanan aksaklıktan dolayı yolcularından özür diledi.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.



The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.



A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t