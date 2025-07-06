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Ryanair uçağında panik dolu anlar: Yangın alarmı devreye girdi! Yolcular kanattan atlayarak kaçtı

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#Ryanair#Uçak Yangın Alarmı#Acil Tahliye
Ryanair uçağında panik dolu anlar: Yangın alarmı devreye girdi Yolcular kanattan atlayarak kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 13:27

İspanya'nın Palma de Mallorca Havaalanı'nda, Manchester'a gitmek üzere hazırlanan bir Ryanair uçağında yangın alarmı nedeniyle acil tahliye gerçekleştirildi. Bazı yolcular, yangın alarmı nedeniyle paniğe kapılarak uçağın kanadından atladı.

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RK3446 sefer sayılı 737-800 tipi uçak, taksi sırasında yangın uyarı sistemi devreye girince kalkışını iptal etmek zorunda kaldı. Yolcular ve mürettebat, yangın alarmı nedeniyle şişme kaydıraklar kullanılarak uçaktan indirildi. Yetkililer, tahliye sırasında 18 kişinin hafif yaralandığını kaydetti. 6 yaralının hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Tahliye sırasında bazı yolcuların paniğe kapılarak uçağın kanadından atladığı görüldü. Ryanair, uçaktan atlayan yolcuların yaralandığını ancak durumlarının ciddi olmadığını ifade etti.

Ryanair'dan yapılan açıklamada, yolcuların mağduriyetini gidermek için yedek bir uçak gönderildiği ve seferin yeniden başlatıldığı kaydedildi. Ryanair, yaşanan aksaklıktan dolayı yolcularından özür diledi.

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SİSTEM YANLIŞ ALARM VERDİ 

Uçakta gerçek bir yangın çıkmadığını belirten Ryanair, sistemin yanlış alarm verdiğini duyurarak, şunları kaydetti:

"Palma'dan Manchester'a giden uçuşumuz, teknik bir arıza nedeniyle yangın uyarı ışığı yandığı için kalkışını durdurdu. Tüm yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi ve terminale alındı. Tahliye sırasında bazı yolcular hafif yaralandı. Mürettebatımız yolculara derhal tıbbi destek sağladı."

Olay sonrası Palma de Mallorca Havaalanı’ndaki operasyonlar kısa sürede normale döndü. Yetkililer, uçağın teknik incelemesinin devam ettiğini ve sorunun kaynağının araştırıldığını bildirdi.

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#Ryanair#Uçak Yangın Alarmı#Acil Tahliye

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