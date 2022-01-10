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Ryabkov: “Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok"

#Rusya#Ukrayna#ABD
Ryabkov: “Rusyanın, Ukraynaya saldırmak gibi bir planı yok

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD-Rusya görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ise, “Rusya askerlerini kışlaya geri göndererek işgal planı olmadığını gösterebilir” dedi.

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İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya-ABD arasında yaklaşık 7,5 saat süren Ukrayna ve NATO konulu güvenlik görüşmeleri sonrası Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, ABD'nin kendi önerdikleri taslağa ciddiyetle yaklaştığı izlenimi aldıklarını ifade ederek, "Müzakereler karmaşık, derin ve somut olarak sürdü. Muhataplarımız sunduğumuz önerilere ciddiyetle yaklaştı" dedi.

"NATO, Rusya’nın güvenlik garantilerine ilişkin önerileri karşısında adım atmalı”

Toplantıda sundukları taslağı ABD tarafına anlattıklarını söyleyen Ryabkov, "Biz tekliflerimizin mantığını ve esaslı kısmını ABD’lilere en ayrıntılı şekilde sunduk, NATO'nun genişlememesi için yasal güvence almanın neden mutlak bir zorunluluk olduğunu, Rusya sınırlarında, topraklarımızdaki hedefleri vurabilecek saldırı silahları konuşlandırmama konusunda yasal güvenceler almamızın neden zorunlu olduğunu açıkladık” dedi.

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“Yarın ABD heyeti Brüksel'de NATO müttefikleri için bilgilendirme yapacağı ve yarından sonraki gün bizim heyetimiz de orada aynı konularda çalışacağı zaman, en azından NATO çevrelerinde tüm bunların çıkmaza sokulmaması ve Rusya karşısında adım atılması gerektiği konusunda daha iyi bir anlayış gelişeceğini umuyorum” ifadelerini kullanan Ryabkov, “Bununla birlikte söz konusu adım, Rusya'nın kilit konulardaki tutumunu değiştirmesi açısından NATO'ya yönelik bir adımı değil, özellikle NATO’nun adımı olması gerekiyor" dedi.

“BATI İLE İLİŞKİLERİMİZ ÜZERİNDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR"

Ryabkov, "Biz diyaloğun devamından, bu çalışmanın kesintiye uğramamasından, diplomasinin güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesi davasına hizmete devam etmesinden yanayız. Burada anlaşmak için bir altyapı var. Durumun umutsuz olduğunu düşünmüyorum. Cenevre'de yapılan müzakerelerin faydasının, daha önce görülemeyecek şekilde var olan konuları ilk kez konuşabilmemiz olduğunu düşünüyorum. Artık her şey kendi adıyla anılmış durumda ve bunun Batı ile ilişkilerimiz üzerinde iyileştirici etkisi var" diye konuştu.

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"RUSYA'NIN, UKRAYNA'YA SALDIRMAK GİBİ BİR PLANI YOK"

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir amacının olmadığını ve bu konuda ABD tarafına niyetlerini aktardıklarını belirten Ryabkov, "Meslektaşlarımıza Ukrayna'ya saldırı gibi bir niyetimiz olmadığını ve olamayacağını, askeri muharebe ve güvenlik tedbirlerinin topraklarımızda gerçekleştirildiğini açıkladık. Bu konuda gerilimi tırmandırmaya yönelik bir korku senaryosuna gerek yok. Bu askeri eğitimleri kendi topraklarımızda gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ryabkov, “NATO kendi güvenliğini önemsiyor ve bu yüzden bizde güvenliğimizi önemsiyoruz. Biz gerekli olduğunu düşündüğümüz şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Gazetecilerin Ukrayna meselesinin pazarlık konusu olup olmadığı sorusuna cevap veren Ryabkov, "Ukrayna'yı işgal etme niyetimiz yok ve bu nedenle pazarlık yapılacak bir şey yok" cevabını verdi.

Ryabkov ayrıca, bugünkü toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir temas gerçekleşmediğini aktardı.

ABD kesin karşı çıktığı maddeyi açıkladı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ise toplantı sonrası gazetecileri verdiği demeçte, Rusya'nın sunduğu taslakta yer alan, NATO'ya yeni üye katılımının durdurulmasına yönelik öneriyi kabul etmediklerini aktardı. Sherman, "ABD için kesinlikle kabul edilemez olan güvenlik tekliflerine karşı çıkmakta ısrarlıyız. NATO'nun merkezinde yer alan "açık kapı" politikasına kimsenin sor vermesine izin vermeyiz" dedi.

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Ukrayna konusunda tek başlarına karar almayacaklarını ifade eden Sherman, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar veremeyiz" ifadelerini kullandı.

“RUSYA ASKERLERİNİ KIŞLAYA GERİ GÖNDEREREK İŞGAL PLANI OLMADIĞINI GÖSTEREBİLİR”

Rus tarafıyla yapılan görüşmelerde Kazakistan'daki durumun ele alınmadığını fakat Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) ve İran konularının ele alındığını söyleyen Sherman, Moskova'nın gerilimi azaltmaya yönelik adımlar atması gerektiğini savundu. Rus ordusunun Ukrayna sınırından çekilmesi gerektiğini ima eden Sherman, "Rusya'nın, Ukrayna sınırında gerilimi azaltmaya yönelik adımlar atıp atmayacağına dair sorular var. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Rusya askerlerini kışlaya geri göndererek işgal planı olmadığını gösterebilir veya hangi amaçla tatbikatlar yaptıklarını açıklayabilirler" dedi.

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#Rusya#Ukrayna#ABD

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