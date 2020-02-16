MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRüzgarla yerden havalandı, kafasına çarptı
GeriDünya Rüzgarla yerden havalandı, kafasına çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 11:44,Son Güncelleme:/

Rüzgarla yerden havalandı, kafasına çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rüzgarla yerden havalandı, kafasına çarptı

İngiltere, Ciara Fırtınası’ndan sonra Dennis Fırtınası’nın etkisi altına girdi. Fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak adamın başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adam yere yığıldı. Olay bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İngiltere’nin Leicestershire kentinde fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak Ben Newberry adlı bir adamın başına çarptı.

Aldığı darbeyle yere yığılan Ben Newberry’nin yanında bulunan arkadaşları ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Ben Newberry’in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer Ciara Fırtası’ndan sonra Dennis Fırtasını’nın ülkede etkili olması sebebiyle vatandaşları bu tip kazalara karşı uyardı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle