Rüzgar komşuda ulaşımı felç etti

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yunanistan'ı etkisi altına alan şiddetli rüzgarın hava ve deniz taşımacılığını felç ettiği bildirildi.

Yunan basın-yayın organları, yer yer 10 şiddetine ulaşan güney rüzgarları nedeniyle deniz seferlerinin iptal edildiğini, bu çerçevede ana kara ile adalar arasında bağlantının koptuğunu duyurdular.



Haberlerde, ülkenin kuzeyinde de sıkıntılar yaşandığı, Selanik ile Dedeağaç kentleri ve Semadirek adaları limanlarının hizmet dışı kaldığı, Atina havaalanından, Ege adalarına yapılması programlanan seferlerin de durdurulduğu kaydedildi.



Öte yandan, Mora yarımadasında denizin taşması ve bölge yakınındaki yolları su basması sonucu, Rio, Agio Vasilio, Psathopirgo, Valmitikon, Digeliotikon ve Temeni yerleşim birimlerinde onlarca kişinin evlerinde mahsur kaldığı belirtildi.