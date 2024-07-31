Rüzgâr Kamala lehine döndü

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Anketlerde Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump’ın oldukça gerisinde kalan ve Demokrat Parti içinde yarattığı umutsuzluk 27 Haziran’daki televizyon münazarasından sonra kamuoyu önünde “çekil” çağrılarına sebep olan ABD Başkanı Joe Biden’ın meşaleyi Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e devretmesiyle rüzgâr tersten esmeye başladı.

UMUT VERMEYE BAŞLADI

Yeni bir ankete göre Demokratlar arasında 5 Kasım’da sandığa gitmek için heves oranı Şubat’ta yüzde 62 iken şu an yüzde 88’e çıktı. Harris’in Demokrat parti seçmenlerini heyecanlandırması ve sandığa gitmek için heveslendirmesinin sebebi olarak Biden’ın parti ve seçmenler üzerinde yarattığı ölü toprak gösteriliyor.

Sık sık yaptığı gaflar, mitinglerdeki zinde görünmeyen hali ve yaşı sebebiyle Demokratları harekete geçiremeyen Biden’ın bırakmasından sonra Harris, yüksek enerjisi ile başkanlık için birçok eyaleti çoktan ziyaret etti. Teksas milletvekili Lloyd Doggett “Bana göre bu seçimi kaybetme yolundaydık. Şimdi ise seçimi kazanmak için bir şansımız var” diyerek parti içindeki durumu özetlediler.

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BAĞIMSIZLARI KAZANDI

Harris’in oyunu yükselttiği gruplar arasında bağımsız seçmenler öne çıkıyor. Bağımsızların yüzde 44’ü Harris’e olumlu bakıyor, bir hafta önce bu oran yalnızca yüzde 28’di. Harris’in yakaladığı bu momentumun ne kadar süreceği belli olmasa da 5 Kasım seçimlerine artık 100 günden daha az bir süre kalmasıyla yarışın boyu da kısalmış durumda.

KRİTİK EYALETLERİ TOPARLADI

Biden’a oranla Harris’in, Trump’a karşı daha iyi performans gösterdiği alanlardan biri de salıncak eyaletler. Birçok salıncak eyalette geriye düşen ve seçimi kaybetmesine artık kesin gözüyle bakılan Biden’ın aksine Harris, avantajı kendi lehine çevirmiş gibi duruyor. Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Fox News’ün son yaptırdığı ankete göre Harris, Wisconsin’da 2 puan, Minnesota’da 8 puan, Michigan 10 puan ve Pensilvanya’da 3 puan farkla Trump’ın önünde bulunuyor.

200 MİLYON DOLAR TOPLADI

Harris’in adaylığıyla dinamizm kazanan Demokratlar, tek vücut olarak Başkan Yardımcısı’nın arkasında birleşti. 21 Temmuz’dan beri toplanan bağış 200 milyon doları geçerken bunlardan yüzde 65’inden fazlası ilk kez bağış yapanlardan geldi.

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DONALD TRUMP AFALLADI

Yıllardır seçim kampanyasını Biden’ın yaşı, gafları ve görev için yeterince dinç olmaması gibi zayıflıklar üzerine kuran Trump ise seçimlere 3.5 ay kala yeni bir aday üzerine henüz başarılı bir strateji yetiştirememiş gibi duruyor. Şu ana kadar Harris’i fazla liberal olmakla, Marksist politikalar yürütmekle ve Yahudilerden nefret etmekle suçlayan Trump’ın saldırıları isabet etmemiş gözüküyor. Biden için “Uyuşuk Joe, Sahtekâr Joe” gibi lakaplar takan Trump, karşısındaki siyahi, Asyalı bir kadın için şu ana kadar “serseri, deli, kafadan” gibi saldırılarda bulundu. Harris’in kahkahaları ise “Bu bir delinin kahkahası” dedi. Bu saldırıların Trump’a zaten sıcak bakmayan kadın seçmende nasıl bir tepki uyandıracağı şu an için belli değil.

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BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI KİM

Harris’in en merakla beklenen kararı, başkan yardımcısı adayı olarak kimi seçeceği. Değerlendirilen isimler arasında Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Minnesota Valisi Tim Walz, Kentucky Valisi Andy Beshear, Arizona Senatörü Mark Kelly ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg yer alıyor. Kararın 7 Ağustos’tan önce açıklanması bekleniyor.

‘İRAN TRUMP’I ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR’

ABD istihbaratı, İran’ın sosyal medyayı kullanarak Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump’ın seçim kampanyasını etkilemeye çalıştığını öne sürdü. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının “Tahran’ın başkanlık seçimlerini etkilemek için çalıştığını gözlemlediğini, bunun muhtemelen İranlı liderlerin ABD ile gerginliği artıracağını düşündükleri bir sonuçtan kaçınmak istemelerinden kaynaklandığını” belirtti.

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RUSYA DA TEHDİT GÖRÜLÜYOR

Rusya’nın, ABD seçimleri için halen en büyük tehdit olduğunu da belirten istihbarat, Rus istihbaratının etkili sosyal medya hesapları aracılığıyla Amerikan seçmenlerini manipüle edecek içerik ürettiklerini iddia etti. İstihbarat yetkilisi, Rusya’nın başkanlık yarışına ilişkin tercihlerinin, 2020 yılından bu yana değişmediğini söyledi. İstihbarata göre Moskova, Trump’ın seçilmesinden yana.

BIDEN YÜKSEK MAHKEME’DE REFORM İSTEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin kalan son beş buçuk ayında ABD Yüksek Mahkemesi’nde devrim niteliğinde reform yapmak için kolları sıvadı. Biden, pazartesi günü Teksas’ta yaptığı konuşmada “Kurumlarımıza ve anayasamızda belirtilen güçler ayrılığına büyük saygı duyuyorum. Ancak şu anda yaşananlar güçler ayrılığı doktriniyle tutarlı değil” derken bir dizi değişiklik önerdi. Biden’ın önerdiği değişiklikler arasında, başkanın görevdeyken işlediği suçlardan dolayı dokunulmazlığını kaldıran bir anayasa değişikliği, Yüksek Mahkeme yargıçları için dönem sınırlamaları ve yüksek mahkeme için bağlayıcı davranış kuralları bulunuyor. 81 yaşındaki başkanın önerileri arasında en çarpıcı olanı, şu anki kurallarla ömür boyu görev yapan yargıçlar için 18 yıllık dönem sınırlaması getirilmesi oldu.

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GEÇME ŞANSI YOK

Biden’ın önerilerinin Kongre’den geçme ihtimali sıfıra yakın görülüyor. Demokratlar, Temsilciler Meclisi’ni kontrol etmiyor ve Senato’da da çok küçük bir çoğunluğa sahip.