Rüya gören sadece biz değiliz! Mürekkep balıklarından örümceklere tüm canlılar uykuda hareket halinde!

Bir zamanlar rüya görme yeteneğinin sadece insanlara özgü bir özellik olduğu düşünülürdü. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar, hayvanların da rüya gördüğünü ve dolayısıyla bir hayal gücüne sahip olduğunu ortaya koydu.

Elbette, rüya görüp görmediklerini hayvanlara sormak mümkün olmasa da gözlemler onların da rüya gördüklerine dair veriler sunuyor.

Aslına bakılırsa hayvanların rüya görüp görmediğine ilişkin tartışma, antik çağlara kadar uzanıyor. Örneğin, antik Yunan düşünürlerinden Aristoteles, Hayvanların Tarihi Üzerine adlı eserinde, “Görünüşe göre sadece insanlar rüya görmüyor, atlar, köpekler, öküzler, koyunlar, keçiler ve tüm dört ayaklılar da rüya görüyor. Köpekler, rüyalarında gördüklerini hırlayarak ve havlayarak dışa vuruyor” ifadelerini kullanıyordu.

Araştırma yöntemleri bugünkü bilimsel çalışmalardan çok uzak olsa da Aristoteles gözlem yeteneği sayesinde diğer canlıların rüya gördüğünü doğru tespit etmiş olabilir.

Son yıllarda araştırmacılar bu konuyu incelemek için iki farklı yola başvuruyor. Uykunun çeşitli aşamalarında hayvanların fiziksel davranışlarını inceleyen uzmanlar, uyku sırasındaki beyin aktivitelerinin insan beynine benzerlik gösterip göstermediğini de inceliyor.

Peki ama gerçekten suların derinliklerinden, yer yüzünün zirvelerine kadar uzanan canlılar uykularında neler görüyor? Bilim insanları rüyalara dalan canlıları inceliyor…

1965'TEN BU YANA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

1960’lı yıllarda uyku çalışmalarını derinleştiren bilim insanları, REM uykusu esnasında, insanların “bilinç dışı” ilginç hareketler yaptıklarını tespit etmişti. Daha önce uyku esnasında insanların kaslarının felç olduğu sanıldığı için bu hareketlerin nasıl meydana geldiği sorusu o yıllar için bir hayli önemli bir meseleydi.

Bilim insanları konuyla ilgili araştırmaları derinleştirirken oldukça eski bir soruyu da tartışmaya açtı: “Hayvanlar rüya görüyor mu?”

1965’te Fransız bir bilim insanları, bir kedinin beyin sapını beyne bağlayan ve “Varoli köprüsü” adı verilen bölgeyi çıkardıklarında kedinin uykuda felç olma durumunun ortadan kalktığını, yürümeye ve saldırganlaşmaya başladığını keşfetti.

Bu demek oluyordu ki, kediler uyanıkken yaptıkları aktiviteleri uykudayken de yapabiliyordu. Örneğin kediler uykuda fare veya bir böceği avlamaya çıkarken, köpekler de gün içinde yaptıkları aktivitelerle ilgili şeyleri uykularında yeniden canlandırıyordu.

ÖRÜMCEKLER DE REM UYKUSUNA GEÇİYOR!

Peki ama hayvanlar rüya görebildiğine göre geniş bir hayal gücüne sahip olamazlar mı? Araştırmalar son olarak bu soruya cevap arıyor.

Almanya'daki Konstanz Üniversitesi'nde davranışsal ekolog olarak görev yapan Daniela Rössler, örümcekler üzerinde yaptıkları araştırmada bu canlıların da REM uykusuna çok benzer bir süreç yaşadığını ortaya çıkarttı. Daniela Rössler, “Araştırmalarımızda gördük ki, bu örümcekler uykuya daldıklarında REM uykusuyla ilişkilendirilen davranışsal özellikler gösteriyor. Aynı insanlarda olduğu gibi uyuyan bir örümceğin gözleri de rastgele hareket ediyor” dedi.

O halde insanlarda REM uykusu rüyaların görüldüğü bir evre olduğuna göre, örümceklerin de REM uykusunda beyinlerinde farklı rüyalar şekillenebilir mi?

Rössler ve meslektaşları, geçtiğimiz yıl 34 örümcek üzerine yaptıkları araştırmalarda, bu hayvanların uyku esnasında her 17 dakikada bir REM döngüsüne girdiğini tespit etti. Gözlerinde yaşanan hareketlilik bu döngünün bir sonucuydu. Ayrıca rüyalarında gördükleri aktiviteler neticesinde gece boyunca kıpırdadıkları, ağ salgılarını yeniden ayarladıkları ve bacak kıllarıyla kendilerini temizlemeye çalıştıkları gözlemlendi.

Happy to announce two new papers out in Nature today! One is on octopus sleep, where Neuropixels recordings shows a wake-like stage of 'active sleep' accompanied by rapidly changing skin patterns that match those of waking behavior https://t.co/wbtWcFHvYM pic.twitter.com/sfgdRmVaau