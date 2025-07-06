Rutte'den korkutan Üçüncü Dünya Savaşı senaryosu: Nasıl başlayabileceğini anlattı! NATO ülkelerine hazırlık çağrısı

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Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eş zamanlı askeri hamleler yapabileceğini iddia etti. Böyle bir senaryonun küresel çapta büyük ölçekli çatışma anlamına geleceğine dikkat çeken Rutte, dünyanın kıyametin eşiğine sürüklenebileceğini belirtti.

Çin'in Tayvan üzerinde hak iddia ettiğini kaydeden Rutte, Pekin yönetiminin ada ülkesine saldırabileceğini öne sürdü. Rutte, Rusya'nın da "eş zamanlı olarak" Baltık ülkelerini hedef alabileceğini dile getirerek, 3. Dünya Savaşı ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Rutte, bu tür bir işgal girişiminin Batı için ciddi bir tehdit oluşturacağını belirtti. Rusya'nın askeri kapasitesini hızla artırdığını vurgulayan Rutte, Batı'nın savunma yatırımlarını acilen güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

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New York Times'a (NYT) demeç veren NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna savaşında Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden destek aldığını hatırlattı. Rutte, Moskova'nın askeri üretim kapasitesinin Batı'nın çok önünde olduğuna dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

"RUSYA, 3 AYDA NATO'DAN 3 KAT FAZLA EKİPMAN ÜRETİYOR"

Rusya'nın askeri kapasitesinin NATO için bir tehdit olduğunu savunan Rutte, "Bu konuda saf olmayalım. Ruslar, 3 ayda NATO'nun 1 yılda ürettiğinden 3 kat fazla mühimmat üretiyor" dedi.

Çin'in Tayvvan'a askeri müdahalede bulunma kararı alması durumunda Rusya'dan NATO'nun dikkatini dağıtmasını isteyeceğini belirten Rutte, şunları dile getirdi:

"Eğer Şi Cinping Tayvan'a saldıracaksa, öncelikle Vladimir Vladimiroviç Putin'i arayıp, 'Hey, bunu yapacağım ve senden de NATO topraklarına saldırarak onları Avrupa'da meşgul etmeni istiyorum' diyecektir. (Şi ve Putin'in) Planları muhtemelen bu şekilde ilerleyecek ve onları caydırmak için iki şey yapmamız gerekiyor."

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Rusya, Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla askeri mühimmat üretimini artırdı. Putin, 'özel operasyon' nedeniyle ülke sanayisinin yeniden organize edildiğini ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir planın uygulandığını kaydetmişti.

NATO'NUN CAYDIRMA PLANI

NATO Genel Sekreteri, İttifak ülkelerinin bir arada ve güçlü durması halinde Putin'in Baltık ülkelerine saldıramayacağını kaydetti. NATO'nun savunma harcamalarını artırmasıyla Çin ve Rusya'ya karşı caydırıcılığını da artıracağını bildiren Rutte, Hint-Pasifik bölgesiyle iş birliğinin önemine değindi.

Rutte, NATO'nun bu bölgedeki müttefikleriyle savunma sanayii alanında ortak çalışmalar yürüttüğü bilgisini paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu iş birliğine destek verdiğini vurgulayan Rutte, Batı'nın Rusya ile müttefiklerine karşı kolektif bir savunma stratejisi geliştirmesi gerektiğini açıkladı.

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Filipinler ve ABD arasında her yıl düzenlenen "Salaknib ve Balikatan (SABAK)" askeri tatbikatı, bu yıl 11 Nisan-24 Mart tarihlerinde yapılmıştı. ABD ve Filipinler, her yıl SABAK ortak askeri tatbikatını düzenliyor. Yerel dillerde Salaknib "kalkan", Balikatan ise "omuz omuza" anlamına geliyor.

MEDVEDEV: RUTTE RUSÇA ÖĞRENMEYE BAŞLASIN

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rutte'nin açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Daha önce Rusya'da devlet başkanlığı da yapan Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin ve Rusya'nın Batı'ya karşı ortak operasyon yapacağı iddiasını reddetti.

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Rus yetkili, "Rutte, Rusça öğrenmeye başlasın. Belki Sibirya'daki bir çalışma kampında işine yarar" yorumunu yaptı.

PUTİN, UKRAYNA'DA SAVAŞIN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Trump ve Putin 3 Temmuz'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bir saat süren görüşmede, iki lider Ukrayna, İran ve Orta Doğu konularını konuştu. Kremlin, Trump ve Putin'in görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in telefon görüşmesinde Trump’a Ukrayna krizinin "temel nedenlerini ortadan kaldırma yönündeki hedefinden vazgeçmeyeceğini" bildirdiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Trump, askeri eylemlerin en kısa zamanda sonlandırılması konusunu bir kez daha dile getirdi. Putin, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’daki görüşmelerde sağlanan anlaşmaların uygulanması süreci hakkında bilgi vererek, Rus tarafının müzakere sürecini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Putin, Rusya’nın krizin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdi."

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bir açıklama yaparak, Ukrayna barışı konusunda "hiç bir ilerleme" kaydedemediğini ifade etmişti.