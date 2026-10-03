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Rutte’den değişim sinyali… ‘NATO’nun mevcut düzeni sürdürülemez’

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#NATO#Avrupa Savunma#Mark Rutte
Rutte’den değişim sinyali… ‘NATO’nun mevcut düzeni sürdürülemez’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:00

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 32 ülkeden oluşan ittifakın işleyişini belirleyen çerçevenin “sürdürülebilir olmadığını” belirterek Avrupa’nın kendi savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

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Euronews’un Savunma ve Uzay Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği özel röportajda konuşan Rutte, mevcut düzende ABD’nin Avrupa’nın savunmasında aşırı sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, “600 milyon Avrupalının savunmasında ABD’nin aşırı derecede sorumluluk üstlenmesi sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Başkan Donald Trump döneminde ittifakı eleştirmesine rağmen Avrupa’da hem nükleer hem de konvansiyonel alanda varlığını sürdüreceğinin altını çizen Genel Sekreter, “Dünyanın en zengin bölgesiyiz. Buna rağmen çok uzaktaki bir ülkeye aşırı derecede bağımlıyız. Şu anda değiştirmeye çalıştığımız şey bu” dedi. Trump’ın NATO’ya yönelik eleştirilerinin temelinde AB üyesi ülkelerin savunmaya yeterince harcama yapmamasının bulunduğunu savunan Rutte, Avrupa’nın artık kendi savunmasının sorumluluğunu üstlenmeye başladığını vurguladı.

 

 

 

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#NATO#Avrupa Savunma#Mark Rutte

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