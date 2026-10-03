Rutte’den değişim sinyali… ‘NATO’nun mevcut düzeni sürdürülemez’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Euronews’un Savunma ve Uzay Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği özel röportajda konuşan Rutte, mevcut düzende ABD’nin Avrupa’nın savunmasında aşırı sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, “600 milyon Avrupalının savunmasında ABD’nin aşırı derecede sorumluluk üstlenmesi sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Başkan Donald Trump döneminde ittifakı eleştirmesine rağmen Avrupa’da hem nükleer hem de konvansiyonel alanda varlığını sürdüreceğinin altını çizen Genel Sekreter, “Dünyanın en zengin bölgesiyiz. Buna rağmen çok uzaktaki bir ülkeye aşırı derecede bağımlıyız. Şu anda değiştirmeye çalıştığımız şey bu” dedi. Trump’ın NATO’ya yönelik eleştirilerinin temelinde AB üyesi ülkelerin savunmaya yeterince harcama yapmamasının bulunduğunu savunan Rutte, Avrupa’nın artık kendi savunmasının sorumluluğunu üstlenmeye başladığını vurguladı.