Rutte’den Avrupa’ya uyarı ‘ABD olmadan savunma hayal’

Avrupa’nın, ABD desteği olmadan kendini savunamayacağını öne süren Rutte, “Birileri Avrupa Birliği’nin veya bir bütün olarak Avrupa’nın ABD olmadan kendini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam etsin. Bunu yapamazsınız. Biz de yapamayız. Birbirimize ihtiyacımız var” dedi. Avrupa’nın ABD olmadan savunma hattı kurmak istiyorsa savunma harcamalarını yüzde 10’a çıkarması gerektiğini vurgulayan Rutte, “Gerçekten tek başınıza ilerlemek istiyorsanız, bunu gayrisafi yurtiçi hasılanızın (GSYH) yüzde 5’i ile yapmayı unutun. Bu oran, yüzde 10 olur. Milyarlarca Euro’ya mal olacak kendi nükleer kabiliyetinizi inşa etmek zorunda kalırsınız. Bu senaryoda özgürlüğümüzün nihai güvencesini, yani ABD’nin nükleer şemsiyesini kaybedersiniz. O yüzden bol şanslar” dedi.

‘TRUMP NATO İÇİN ÖNEMLİ’

AP’deki çoğu üyenin Trump’ın başta Grönland olmak üzere Avrupa’ya yönelik agresif söyleminden endişe duyduğunu belirten Rutte, ancak Trump’ın NATO için önemli olduğunu kaydetti. Trump’ın İttifak’a bağlı olduğunu ve desteklediğini öne süren Rutte, “Başkan Trump NATO’ya çok destek veriyor. 2025 yılı sonunda tüm NATO ülkeleri tarafından ulaşılan GSYH’nin yüzde 2’si oranında savunma harcaması hedefi Trump olmasaydı asla gerçekleşmezdi” dedi.