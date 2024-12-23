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Rutte Zelenski'ye sert çıktı: Scholz’u eleştirmesi adil değil

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#Mark Rutte#Zelenski#Ukrayna
Rutte Zelenskiye sert çıktı: Scholz’u eleştirmesi adil değil
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 14:34

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’a yönelik açıklamalarını eleştirdi ve “Bu adil değil” dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u eleştirmiş, bu görüşmenin “Pandora’nın kutusunu” açtığını söylemişti.

Alman basınına röportaj veren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye Zelenski’nin bu eleştirileri soruldu. Almanya’nın Ukrayna için önemli bir müttefik olduğunu ifade eden Rutte, “Zelenski'ye Scholz’u eleştirmeyi bırakması gerektiğini defalarca söyledim. Çünkü bu adil değil” dedi.

Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri göndermeme kararının aksine kendilerinin Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri sağlayacaklarını kaydeden Rutte, “Genel olarak bu tür silahların Ukrayna için önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

Rutte, müttefiklerin ne teslim edeceklerine karar verenin Zelenski olmadığını sözlerine ekledi.

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#Mark Rutte#Zelenski#Ukrayna

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