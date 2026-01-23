Rutte Trump’ı ikna etti Avrupa rahat nefes aldı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda önceki gün yaptığı konuşmasıyla NATO ve Avrupa liderlerine Grönland konusunda rahat nefes aldırdı. Trump Davos’taki seyahatinden önce “Grönland için askeri güç kullanma” ve “kendisini desteklemeyen Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi” tehditlerinde bulunmuştu. Ancak Forum’daki konuşmasında güç kullanmayacaklarını söyleyen ABD Başkanı, devamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü ve gümrük vergisi tehdidinden de geri adım attı. Trump, Truth Social’daki mesajında, sekiz Avrupa Birliği ülkesine ek gümrük vergisi uygulamaktan vazgeçtiğini duyurdu. Rutte ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, “Grönland ve hatta tüm Kuzey Kutup Bölgesi’nin geleceği ile ilgili bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçirildiği takdirde, ABD ve tüm NATO ülkeleri için büyük fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’YE VETO HAKKI

Söz konusu anlaşma kapsamında kulislerde ABD’nin askeri üsler için sınırlı egemenlik alanları elde edebileceği ihtimali tartışılıyor. Wall Street Journal’a konuşan Avrupalı yetkililere göre, Kuzey Kutup Bölgesi güvenliğinde Avrupa’nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ABD’ye Grönland’daki maden yatırımları için fiili bir veto yetkisi tanınması gibi başlıklar da anlaşma çerçevesi kapsamında gündeme geldi. Veto yetkisiyle ABD, Rusya ve Çin’in adanın zenginliklerinden yararlanmasını engellemeyi amaçlıyor. Axios’a göre de ABD’yi uzun menzilli füze saldırılarından korumayı amaçlayan ‘Altın Kubbe’ (Golden Dome) füze savunma sisteminin Grönland’a konuşlandırılması anlaşma çerçevesine dahil edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de anlaşmanın hayata geçmesi halinde ABD’nin Grönland’a ilişkin tüm stratejik hedeflerine “kalıcı ve düşük maliyetle” ulaşacağını savundu.

DANİMARKA: KIRMIZI ÇİZGİMİZ

NATO, anlaşma müzakerelerinin Danimarka, Grönland ve ABD arasında yürütüleceğini bildirdi. Buna karşılık Danimarkalı ve Grönlandlı yetkililer, NATO’nun Grönland’ı egemenlik pazarlığı yapma yetkisi bulunmadığını vurgulayarak Trump’ın çıkışını reddetti. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen da “Elbette ABD’nin Grönland’ın sahibi olması söz konusu olmayacak. Bu kırmızı çizgimiz” diyerek noktayı koydu.

‘250 MİLYON DOLAR EDER’

PUTİN ADA’YA FİYAT BİÇTİ

ABD ile Avrupa arasındaki Grönland tartışmasına Rusya lideri Vladimir Putin alaycı bir şekilde dahil oldu. “Grönland’da olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD ile 1867’de benzer sorunları çözme konusunda deneyimimiz var, bilindiği gibi Rusya, Alaska’yı ABD’ye sattı” diyen Putin, Alaska’nın 1 milyon 717 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğuna işaret ederek, “Belki biraz daha fazladır. ABD, Alaska’yı bizden 7.2 milyon dolara almıştı. Bugünün enflasyonuyla bu miktar yaklaşık 158 milyon dolardır” diye konuştu. Grönland’ın ise yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğunu belirten Putin, “Bunu ABD’nin Alaska’yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland’ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur” ifadelerini kullandı.