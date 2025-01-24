Rutte Trump’a hak verdi: ‘Doğru, sorun Avrupa’da’

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Trump’ın, İttifak’ın Avrupalı üyelerinin savunmaya daha fazla para harcaması gerektiği yönündeki açıklamalarına NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den destek geldi. Rutte, Davos’ta yaptığı açıklamada, “Elbette haklı, sorun ABD’de değil, sorun Avrupa’da” dedi.

YÜZDE 5 HEDEFİ

Trump, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2’sinden yüzde 5’ine çıkarımasını istiyor. Rutte, savunma harcamaları konusunda iki sorun olduğunu söyledi. Bunları, henüz mevcut hedefi tutturamayan ülkeler bulunması ve yüzde 2’nin yeterli olmaması olarak sıraladı. Rutte, “Şu anda güvendeyiz ama şimdi yüzde 2 hedefinde kalırsanız 4-5 yıl içinde NATO kendini kolektif olarak savunamaz” diye konuştu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Avrupa’nın, Trump’ın talebine kulak vermesi ve üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söyledi. Kallas, önceki gün yaptığı açıklamada, “Başkan Trump yeterince harcamadığımızı söylemekte haklı” dedi.

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NATO içinde savunma harcamalarının artırılması gerektiği konusunda genel bir kanı oluşmuş durumda. Yaşanan sorun bunun oranının ne olacağı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, “GSYH’nin yüzde 5’ine ulaşmak mümkün değil” derken, İtalya bu görüşünde yanlız değil. m Güven ÖZALP/BRÜKSEL