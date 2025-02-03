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Rutte: Putin’i masaya nasıl çekeceğimiz bir sır

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#NATO#Mark Rutte#Putin
Rutte: Putin’i masaya nasıl çekeceğimiz bir sır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:00

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya lideri Vladimir Putin’i Ukrayna savaşını bitirme amacıyla müzakere masasına getirecek bazı fikirleri olduğunu ancak bunu şimdilik “sır olarak” tutmak istediklerini söyledi.

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Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Rutte, Rusya ve Ukrayna arasında barışın mümkün olup olmadığı sorusuna “(Putin’in) Ukrayna’nın bir kilometrekarelik bir alanını bile fethedememesini sağlamalıyız” diye yanıtladı ve NATO’nun şu anda yapması gereken en önemli şeyin Kiev’i silah ve askeri eğitimle desteklemek olduğunu söyledi. Ukrayna’nın barış görüşmelerine girmek istemesi durumunda ise Putin’in müzakere masasına getirilmesi gerekeceğini söyleyen NATO Genel Sekreteri, “Bunun nasıl gerçekleşeceğini size tam olarak tarif edemem. Bu yapının nasıl oluşturulacağına dair fikirlerim var ama bunu biraz sır olarak tutmak istiyoruz. Ancak sonuç kesin: Putin bundan sonra asla (işgali) denemeyecek” diye konuştu. Rutte ayrıca Rusya’nın NATO’ya saldırmasını caydırmak için “Amerika’dan Türkiye’ye kadar tüm NATO topraklarında” daha fazla silah ve savunma yatırımına ihtiyaç olduğunu söyledi.

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#NATO#Mark Rutte#Putin

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