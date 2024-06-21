Rutte NATO’nun yeni patronu... Rumen rakibi çekilme kararı aldı

Haberin Devamı

Avrupa Birliği’nin en deneyimli ve başbakanlık koltuğunda en uzun süre oturan siyasetçilerinden olan Rutte adaylığını açıkladığı ilk anlardan itibaren ABD de dahil olmak üzere NATO’nun bazı büyük ülkelerinin desteğini aldı. Karar vermekte acele etmeyen Türkiye, Stoltenberg’in halefinin Türkiye’nin terörle mücadele hassasiyetine önem vermesini , NATO’nun ve bazı NATO ülkelerinin nerede durması gerektiğine dikkat etmesini ve savunma sanayisi işbirliğindeki kısıtlamaların kaldırılması yönündeki ortak anlayışı devam ettirmesini istedi. Rutte’yle yapılan görüşmelerde bu konularda garanti alınınca Ankara yeşil ışığını yaktı. En son salı günü Macaristan ve Slovakya da Rutte’ye destek açıklamıştı. NATO Daimi Temsilcileri gelecek hafta gayriresmi bir formatta bir araya gelerek Rutte konusundaki uzlaşıyı teyit edecekler. Resmi onay ise en kısa zamanda yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında verilecek. Rutte’nin 1 Ekim’de göreve başlaması bekleniyor.