Rutin uygulamaya taciz suçlaması... Dendias incinmiş

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Yunan ve Rum medyası, aynı tacizin Fransa ve Hollanda heyetlerini taşıyan uçaklara da uygulandığını iddia etti.

ANINDA YALANLANDI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sözkonusu iddiaları yalanlarken “7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü KKTC hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC’de konuşlu 2 Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup, GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen uçaklara taciz yapılmamıştır” denildi. Ercan Hava Kontrolleri Sendikası Başkanı Kürşat Hüdaverdioğlu da Rum medyasının soruları üzerine, “Türk kontrol kulesinin Kıbrıs’a yaklaşan uçaklarla irtibata geçmesi rutin ve normal bir uygulama. Ercan’da konuşlu Türk F-16’ları da Türkiye yönüne uçuş gerçekleştirdi ancak ne hava sahası ne de sınır ihlalinde bulundu, yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor, siyasi suçlama” diye konuştu.

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LAF OLSUN DİYE

Kıbrıs’ta biri Rumların Larnaka, diğeri KKTC’nin Ercan havalimanı olmak üzere 2 hava kontrol kulesi bulunuyor. Kuleler, havacılıkta uçuş güzergahlarını belirleyen sınırlarda (FIR hattı) seyreden uçaklara bilgi ve uyarı yayınlıyor. KKTC’yi tanımayan ve yok sayan Rum yönetimi, Ercan Havalimanı kontrol kulesinin pilotlarla kurduğu telsiz iletişimi ve yayınladığı uyarıları ‘yetkisiz, yasadışı’ kabul ediyor ve Türkiye’den Ercan’a yapılan tarifeli seferleri bile BM’ye ‘Türkiye hava sahamızı ihlal etti’ diye şikâyet ediyor. FIR hattı savaşları Kıbrıs sorununun da bir parçasını oluşturuyor.

ŞİKAYET ETTİ

Ercan Havalimanı kulesinin rutin haberleşmesini ‘taciz’ diye niteleyen Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ise konuyu Güney Kıbrıs’ta dün toplanan AB Savunma Bakanları gayri resmi zirvesinde gündeme getirdi. Bakanları bölünmüş Lefkoşa sokaklarında gezdiren ve BM denetimindeki ara bölgede Türkiye’yi şikâyet eden Hristodulidis, tehdit altında olduklarını savundu.